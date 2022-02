Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google verlaagt naar verluidt de verwachtingen voor Google Stadia, tot het punt waarop het nu het hele project binnen het bedrijf heeft gedegradeerd en prioriteiten en verwachtingen heeft aangepast.

Volgens Business Insider beschouwt Google Stadia niet langer als een potentiële PS5-, Switch- en Xbox-mededinger. In plaats van meer games naar Stadia te brengen, maakt het nu actief gebruik van het cloud-gamingplatform om nieuwe ervaringen voor partnerbedrijven zoals Peloton, Bungie en Capcom mogelijk te maken. In feite is het verdubbeld om verschillende deals te sluiten om dit nieuwe bedrijfsmodel te bewijzen.

Als je je afvraagt hoe dit eruit zal zien voor consumenten, beweerde het rapport dat de eerste videogame van Peloton, Lanebreak , daadwerkelijk wordt aangedreven door Stadia-technologie, die nu intern Google Stream wordt genoemd. AT&T's gratis browsergebaseerde toegang tot Batman: Arkham Knight afgelopen herfst liep ook op Stadia. Ondertussen probeert Capcom hetzelfde te doen met webgebaseerde demo's van zijn games.

Zelfs Destiny-ontwikkelaar Bungie, die Sony nu voor 3,6 miljard dollar koopt , probeerde een eigen streamingplatform te bouwen op basis van Google Stream.

Blijkbaar zijn er mensen bij Google die Stadia graag draaiende willen houden en werken er hard aan om ervoor te zorgen dat het gameplatform niet op het beroemde kerkhof van verlaten projecten van Google terechtkomt.

"Maar zij zijn niet degenen die de cheques uitschrijven", zoals Business Insider opmerkte.

Zoals het er nu uitziet, rapporteert Google Stadia-baas Phil Harrison nu aan Jason Rosenthal, de vice-president van abonnementsservices van Google. Dus hij rapporteert niet aan Google-hardwarebaas Rick Osterloh, wat aangeeft dat de hele Stadia-divisie niet langer een hardwareproject is, maar puur een softwareproject bij het bedrijf.

Geschreven door Maggie Tillman.