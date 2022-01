Wat is Google Play Games en hoe werkt het?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Vorige maand kondigde Google aan dat het Android-games naar Windows-pc's brengt via een desktop-app "Google Play Games". Nu lanceert het een beperkte bètaversie van de app waaraan u gratis kunt deelnemen.

Google Play Games is een desktop-app waarmee Windows-pc-eigenaren Android-games kunnen spelen . De app bevat ook Play Points die kunnen worden verdiend tijdens het spelen van Android-games op pc.

Google belooft "naadloze gameplay-sessies tussen een telefoon, tablet, Chromebook en Windows-pc", wat betekent dat je games op een desktop-pc kunt hervatten nadat je ze op een ander apparaat hebt gespeeld. U kunt eenvoudig mobiele games op een pc doorbladeren, downloaden en spelen terwijl u profiteert van grotere schermen met muis- en toetsenbordinvoer.

Ten slotte zei Google dat Google Play Games een native Windows-app is die geen cloudgame-streaming omvat. Het bedrijf heeft een ontwikkelaarssite met meer informatie voor game-ontwikkelaars.

Nadat je toegang hebt gekregen tot de bètaversie van Google Play Games, kun je titels als Mobile Legends: Bang Bang, Summoners War, State of Survival: The Joker Collaboration en Three Kingdoms Tactic spelen. In totaal zullen bètatesters toegang hebben tot meer dan 25 games, aldus Google.

De Google Play Games-app is nu als bètaversie beschikbaar in Hong Kong, Zuid-Korea en Taiwan. Google beloofde ergens in 2022 uit te breiden naar andere landen.

Als je in een van de landen woont waar Google Play Games beschikbaar is, meld je je hier aan om toegang te krijgen tot de bèta en de zelfstandige app voor je Windows-pc te krijgen.

Voordat u aan de bèta deelneemt, moet u ervoor zorgen dat uw pc aan deze minimumvereisten voldoet:

Windows 10 (v2004)

Solid State-schijf (SSD)

GPU van gaming-klasse

8 logische kernen van CPU

8 GB RAM

20 GB beschikbare opslagruimte

Windows-beheerdersaccount

Hardwarevirtualisatie moet zijn ingeschakeld

Compatibel pc-apparaat en configuratie

Geschreven door Maggie Tillman.