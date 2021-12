Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Tijdens de Game Awards 2021 kondigde Google aan dat het Android-games naar Windows-pcs brengt via een desktop-app "Google Play Games".

De app wordt gebouwd door Google en zou in 2022 moeten verschijnen, specifiek om games van Google Play op Windows-laptops , tablets en pcs te laten draaien. In reactie op de aankondiging van Google, Greg Hartell, product director van games op Android en Google Play, bracht een verklaring naar verschillende media outlets , de bevestiging van Google is het ontwikkelen van een native Google Play Games Windows app:

"Google Play heeft miljarden mensen geholpen bij het vinden en spelen van hun favoriete games op meerdere platforms, waaronder op mobiel, tablets en ChromeOS. Vanaf 2022 kunnen spelers hun favoriete Google Play-games op meer apparaten ervaren: naadloos schakelen tussen een telefoon , tablet, Chromebook en binnenkort Windows-pcs. Dit door Google gebouwde product brengt het beste van Google Play Games naar meer laptops en desktops, en we zijn verheugd ons platform uit te breiden zodat spelers nog meer kunnen genieten van hun favoriete Android-games. We Ik heb binnenkort meer om te delen!"

Op basis van rapporten lijkt het erop dat Google deze app heeft gebouwd zonder samen te werken met Microsoft. Met de aankomende app kunnen spelers games hervatten op een desktop-pc, nadat ze op een ander apparaat, zoals een telefoon, tablet of Chromebook, zijn gespeeld. Het zal niet gepaard gaan met streaming vanuit de cloud. Helaas heeft Google niet veel meer onthuld over hoe het van plan is Android-games naar Windows-pcs te brengen.

Maak je klaar om je favoriete @android- games op je pc te spelen. Ga op elk moment verder waar je was gebleven.



Google Play Games op pc, binnenkort beschikbaar in 2022. Volg @GooglePlay om op de hoogte te blijven. pic.twitter.com/BfovbNSi5C — De Game Awards (@thegameawards) 10 december 2021

In feite lijkt Google op dit moment alleen maar het nieuws te plagen, maar Pocket-lint heeft contact opgenomen met het bedrijf voor een opmerking.