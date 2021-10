Google Stadia begint met het aanbieden van gratis proefversies voor games

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google Stadia heeft de mogelijkheid geopend om een gratis proefperiode van 30 minuten te krijgen voor de exclusieve titel Hello Engineer. De functie werd opgemerkt door youtuber Gem (via 9to5Google) en het lijkt erop dat Google spelers de titel toestaat om de titel uit te proberen zonder een betaald abonnement op Stadia Pro.

Op de vermeldingspagina van Hello Engineer in de Stadia Store, onder de opties voor Stadia Pro, kunnen gebruikers nu een optie zien om 30 minuten gratis te spelen.

Eenmaal geselecteerd, hebben spelers toegang tot de volledige game, maar met de toevoeging van een zijbalk met een afteltimer voor hoe lang de speler nog in de proefperiode heeft. Deze timer begint wanneer je de gratis proefperiode start, dus het is niet alleen actieve speeltijd.

Aan het einde van de proefperiode wordt je voortgang opgeslagen en wordt je gevraagd of je de game wilt kopen. Het is echter vermeldenswaard dat met name Hello Engineer momenteel gratis is bij Stadia Pro .

Google biedt ook een gratis proefperiode van 30 minuten van Stadia Pro als geheel voor nieuwe abonnees, maar bestaande gebruikers die geïnteresseerd zijn in een specifieke game zullen deze nieuwe functie zeker nuttig vinden. Vooral omdat je de game niet hoeft te downloaden als je via Stadia speelt, is dit nieuwe proefformaat heel logisch.