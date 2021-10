Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google geeft een hele Stadia Premiere Edition-bundel weg met de aankoop van slechts één game op zijn cloud-gamingplatform.

Koop een game voor de volledige prijs op Stadia voor $ 59,99 of hoger (£ 49,99 in het VK) en je kunt een gratis Stadia-controller en Chromecast Ultra krijgen .

De aanbieding is geldig tot 23.59 uur PT 10 oktober 2021 (7.59 uur BST 11 oktober) en werkt zelfs met pre-orders die in dat venster zijn betaald, zolang de game wordt uitgebracht op de sluitingsdatum van de aanbieding.

Het is van toepassing in de VS, het VK, Ierland, Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, Zweden, Denemarken, Noorwegen, Finland, Oostenrijk en Zwitserland.

Als je een in aanmerking komende game koopt, ontvang je uiterlijk op 20 oktober een e-mail en een inwisselcode, die vóór 20 november 2021 aan het einde van het spel moet worden gebruikt.

Er zijn tal van games om uit te kiezen op Stadia, waaronder FIFA 22 , Life is Strange: True Colors en het aanstaande Far Cry 6.

Stadia is een gratis service waarmee games kunnen worden gespeeld op mobiel, tv (via Chromecast, Google TV en Android TV) en computers via de Chrome-browser.

Games worden afzonderlijk gekocht, hoewel een Stadia Pro-abonnement ook elke maand een selectie van games biedt zonder extra kosten.