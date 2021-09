Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Je kunt je mobiele telefoon nu gebruiken als touch-controller voor Stadia op een tv.

Je kunt ook een controller van derden aansluiten op je Android-telefoon of iPhone, via USB of Bluetooth, en het mobiele apparaat gebruiken als een draadloze bridge om Stadia-games te bedienen.

Toegegeven, op die manier voegt u een beetje extra latentie toe, maar het is een geweldige oplossing voor het gebruik van een USB-controller of draadloze pad die bijvoorbeeld niet wordt ondersteund door Chromecast Ultra . Dit laatste tv-apparaat accepteert alleen de officiële Stadia-controller.

Volgens Google Stadia-ondersteuning (via Android Authority ) is het eenvoudig om je telefoon te koppelen aan Stadia op een Android TV- of Google TV- apparaat. Je start gewoon de Stadia-app op je televisie, start de app op Android of iOS en tikt vervolgens op controller (zorg ervoor dat alle apps zijn bijgewerkt naar de nieuwste versies).

Het is een beetje moeilijker voor Chromecast Ultra. Je moet eerst naar het kanaal gaan met Chromecast Ultra op het scherm - daar zou je de gebruikelijke koppelingscode moeten zien. Open de Stadia-app op je telefoon, tik op het controllerpictogram en tik vervolgens op Phone Touch Gamepad. Tik op "Afspelen op tv" en druk op de koppelingscodereeks op de virtuele bedieningselementen.

Als je een Bluetooth-controller wilt gebruiken die door de telefoon loopt op Chromecast Ultra, stel je gewoon de controller in in plaats van de "Phone Touch Gamepad"-instructie. De rest is hetzelfde.