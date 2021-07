Google zet stappen om meer games op Stadia te krijgen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De interessante pogingen van Google om achter zijn gaming-streamingservice Stadia te komen, gaan snel door, met een nieuw aangekondigde wijziging in de manier waarop het inkomsten deelt met ontwikkelaars en uitgevers.

Door de wijziging zal Google een groter deel van de winst van games die op zijn service zijn gekocht, aan de makers van genoemde games geven - 85 procent gaat naar hen, terwijl Google 15 procent behoudt. De wijziging is van toepassing op games die vanaf 1 oktober 2021 zijn uitgebracht en is een vrij duidelijke financiële stimulans.

Het zal duren tot het einde van 2023 en blijkbaar van toepassing zijn op de eerste $ 3 miljoen aan verkopen voor een bepaald spel, waarna de zaken weer normaal worden.

Bovendien brengt Google ook een systeem in om de inkomsten voor titels in zijn Stadia Pro-line-up te delen — dat zijn de games die je krijgt als onderdeel van je Stadia Pro-lidmaatschap. Google gaat 70 procent van de inkomsten van dat lidmaatschap delen met games op basis van hoeveel ze worden gespeeld, wat relatief eerlijk klinkt.

Er komen ook verschillende andere kleinere veranderingen aan in het inkomstensysteem, die allemaal werden besproken als onderdeel van een keynote over Stadia op een Google-top over het werk in games. Of ze allemaal samenkomen om grotere games naar het platform te blijven trekken, zal interessant zijn om naar te kijken.

Per slot van rekening is die verlaging van 15 procent een van de betere inkomstenaandelen die een uitgever in de gaten kan houden, vergeleken met de meer gebruikelijke schijven van 30 procent die console-uitgevers nemen. Zelfs de beroemde losbandige Epic Games Store kost 12 procent, dus niet veel minder.