(Pocket-lint) - Google heeft gesuggereerd dat zijn Stadia cloud gaming-service "springlevend" is, ondanks de recente sluiting van zijn interne gamestudio en het vertrek van spraakmakend personeel.

In een interview met GameIndustry.biz probeerde Nate Ahearn, hoofd marketing van ontwikkelaars, de vrees voor de toekomst van het platform weg te nemen.

"We zijn goed op weg om in 2021 meer dan 100 nieuwe games op Stadia te lanceren, en we blijven van Stadia een geweldige plek maken om games te spelen op apparaten die je al hebt", zei hij tegen de outlet.

"Ik zou alle niet-gelovigen vertellen om op te letten hoe we onze woorden in daden blijven omzetten, terwijl we het Stadia Makers-programma laten groeien en samenwerken met AAA-studios zoals Capcom, EA, Square Enix, Ubisoft en anderen."

Ondanks deze laatste nadruk op het Stadia Makers-programma is het imago van het platform de laatste tijd gekneusd.

De sluiting van de first-party studio zo snel na de lancering was een wenkbrauwverhoger, vooral in combinatie met het vertrek van Head of Product John Justice en Games Lead Jade Raymond.

Ahearn suggereerde echter dat het gebrek aan interne exclusives geen invloed heeft op hoe Stadia eruitziet om samen te werken met andere studios.

"We verleggen geen druk naar de onafhankelijke studios waarmee we samenwerken in Stadia Makers", zei hij.

"De hele bedoeling van het programma is om hun toevoeging van Stadia als lanceerplatform voor hun game te ondersteunen, geen druk toe te voegen of iets moeilijker voor ze te maken."

Wat betreft de personeelswisselingen heeft een Google-woordvoerder ook aangegeven dat het Stadia-productteam nu zal worden geleid door mede-oprichter Dov Zimring.

"Dov speelde een belangrijke rol als senior leider in de productontwikkeling voor zowel Project Stream als Stadia", aldus de woordvoerder.

"Hij zal het team leiden naar onze doelen om het best mogelijke platform voor gamers en technologie voor onze partners te creëren."

Voor nu lijkt het erop dat Google nog steeds een mooie toekomst ziet voor Stadia.

De service bevindt zich zeker in een overgangsperiode na de recente wijzigingen, maar met veel nieuwe functies die het afgelopen jaar zijn aangekomen en veel nieuwe games die de komende maanden zullen verschijnen, is er ook geen reden waarom het niet levend en goed "op de lange termijn.

Met de geschiedenis van Google op het gebied van axingservices is echter alles nog mogelijk.

Geschreven door Conor Allison.