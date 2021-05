Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google lijkt een manier te ontwikkelen waarop Stadia TV-gebruikers kunnen gamen via hun telefoons, in plaats van via de gamepad van het platform.

Zoals gedetailleerd in een uitsplitsing van de APK voor Stadias 3.15-update van 9to5Google , kan een slapende functie genaamd "Bridge Mode" gebruikers in staat stellen te gamen op een tv om het scherm van een telefoon te gebruiken als controller.

Zoals het er nu uitziet, kunnen Stadia-gebruikers alleen via Chromecast Ultra gamen wanneer ze de officiële controller gebruiken, ondanks de Chrome- en Android-versies van het platform waardoor spelers controllers van onder meer Nintendo, Microsoft en Sony kunnen gebruiken.

De tijdelijke oplossing stelt gebruikers mogelijk ook in staat om een ander pad op de telefoon aan te sluiten om Stadia op een tv af te spelen, maar in dit stadium is het niet duidelijk of apparaten van derden via USB moeten worden aangesloten of via Bluetooth moeten worden verbonden.

Aangezien de Stadia-controller de enige optie is voor gebruikers die gamen op een tv sinds de release in 2019, zou het niet geheel verrassend zijn dat de Bridge-modus binnenkort wordt uitgerold.

En, in werkelijkheid, de controller heeft vanaf het begin een beetje hoofdpijn voor Google gehad. Aanvankelijk konden spelers het niet draadloos gebruiken, tenzij gamen via de Chromecast Ultra, waarna vertragingen met USB-C-audio het platform belemmerden. Bluetooth-audio moet ook nog verschijnen.

Uiteraard was de Bridge-modus ook niet het enige dat werd ontdekt in de nieuwste Stadia APK, waarbij 9to5Google ook aangeeft dat Google ook overweegt om contacten in Stadia te integreren. Het lijkt erop dat met deze functie degenen die uw telefoonnummer of e-mailadres hebben opgeslagen in hun Google-contactenlijst, u als vriend kunnen toevoegen.

Een toegankelijkheidsfunctie lijkt ook in de maak te zijn, waardoor gebruikers schijnbaar de Stadia-schermlezer kunnen in- of uitschakelen door op de start- en up-knoppen op de controller te drukken.

Hoewel het waarschijnlijk is dat we deze functies eerder dan later zullen zien uitrollen, is het natuurlijk belangrijk op te merken dat er nog niets is bevestigd. Voor degenen die Stadia graag op hun tv willen gebruiken zonder de Stadia-controller te hoeven betalen, zullen we dit verhaal bijwerken als en wanneer er meer informatie beschikbaar komt.

Geschreven door Conor Allison.