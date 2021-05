Star Wars Jedi: Fallen Bestel gratis voor alle Stadia Pro-leden

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google raakt in de sfeer van Star Wars Day met een gratis exemplaar van Star Wars Jedi: Fallen Order voor elk Stadia Pro-lid.

De game is onlangs door EA aan het cloud-gamingplatform toegevoegd en abonnees kunnen de standaardeditie (meestal $ 39,99 / £ 39,99) halen door simpelweg in te loggen op hun Stadia-accounts op mobiel of browser en naar het gedeelte Stadia Pro-games van de winkel te gaan. .

Het is niet duidelijk of het spel alleen vandaag gratis zal zijn - 4 mei is bij jou - of dat het nu deel uitmaakt van de gebruikelijke maandelijkse weggeefacties. Hoe dan ook, we raden u aan het zo snel mogelijk vast te houden.

Star Wars Jedi: Fallen Order is een geweldige actie-avonturentitel voor één speler van Respawn, de studio achter Apex Legends en Titanfall.

Het speelt zich af in de nasleep van Revenge of the Sith en introduceert het geheel nieuwe personage Cal Kestis, die zijn Jedi-krachten ontdekt tijdens een expeditie met meerdere planeten. Er wordt veel third-person platforming, puzzelen en vechten aangeboden, waarbij veel planeten meerdere keren moeten worden bezocht om nieuwe gebieden te ontgrendelen.

Het is een van de betere Star Wars die het afgelopen decennium is uitgebracht.

Andere gratis games die deze maand beschikbaar zijn voor Stadia Pro-leden zijn Trine 4 en Hotline Miami 2.

Geschreven door Rik Henderson.