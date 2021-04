De Stadia-winkel van Google krijgt eindelijk een zoekbalk

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google is misschien wel de oorspronkelijke koning van zoeken, maar dat betekent niet dat het altijd weet hoe het het beste moet worden gebruikt. Voorbeeld: de Stadia-service werd gelanceerd zonder een zoekbalk om games in de winkel te vinden en ging tot nu toe zonder een zoekbalk.

Gelukkig heeft Google zijn eigen licht gezien en een zoekfunctie toegevoegd die het veel gemakkelijker maakt om de gewenste games te vinden, inclusief de mogelijkheid om te filteren en resultaten op genre te bekijken. Hetzelfde geldt ook voor uw eigen bibliotheek, dus u zult vanaf nu sneller rondsnuffelen.

Voorlopig is de wijziging echter alleen live voor de desktopclient en is deze nog niet aangekomen voor de mobiele versies van Stadia.

Het is zowel een belangrijke als een fundamentele verandering, waarbij Stadia nog steeds nieuwe games aan zijn service toevoegt. Zoals iedereen die Steam regelmatig gebruikt, zal beamen, maken enorme spelbibliotheken en winkelcatalogi solide zoekhulpmiddelen een absolute noodzaak.

Hoewel de aanpassing niet baanbrekend is, is het ook een kleine demonstratie dat Stadia nog steeds een platform is dat Google de komende maanden en jaren actief wil ondersteunen en ontwikkelen, ondanks geruchten die het tegendeel beweren.

Omdat er regelmatig nieuwe games worden toegevoegd en een steeds groter wordend aantal titels is inbegrepen in een Stadia Pro-abonnement, is het nog steeds de moeite waard om de service uit te proberen als je breedband hebt dat betrouwbaar genoeg is om het te ondersteunen.

Geschreven door Max Freeman-Mills.