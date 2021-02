Stadia is nu vooraf geïnstalleerd op Chromebooks

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google Stadia heeft de laatste tijd zijn ups en downs gehad, waarbij sommigen het voortijdig dood verklaren vanwege de sluiting van de Stadia Games en Entertainment-studios . Dat is echter niet ons standpunt geweest.

We denken eigenlijk dat het een behoorlijke kans heeft om verder te groeien, maar alleen als Google het op meer apparaten krijgt.

Deze week deed het precies dat. Of, in ieder geval, het prominenter maken om mensen naadloos in de dienst te krijgen.

Het heeft een vooraf geïnstalleerde app toegevoegd aan Chromebooks. Alle nieuwe Chromebooks worden nu geleverd met Stadia vanaf het begin.

Wist je dat op Chromebooks nu @GoogleStadia al is geïnstalleerd? Begin met het spelen van games zonder te wachten op downloads of updates. Klik op het Stadia-pictogram in je app-menu om aan de slag te gaan. pic.twitter.com/iV1Mb32pYP - Gemaakt door Google (@madebygoogle) 9 februari 2021

Stadia was natuurlijk al speelbaar op een Chromebook, hetzij via de Chrome-browser, hetzij via de speciale Android-app die werd gedownload uit de Play Store. Door een weblink beschikbaar te hebben als onderdeel van de Chromebook-ervaring terwijl u deze inschakelt, worden gebruikers meer aangemoedigd om zich aan te melden.

Voeg daarbij het feit dat alle nieuwe Chromebooks worden geleverd met drie maanden gratis Stadia Pro, en het zou de cloudstreamingservice enorm kunnen helpen.

Nu moet Google zijn aandacht richten op smart-tvs (behalve de nieuwe modellen van LG) en Android TV-apparaten. Oh, en kunnen we alsjeblieft een Stadia-app voor de Chromecast met Google TV hebben? Het verbaast ons nog steeds dat het nog niet wordt ondersteund.

Geschreven door Rik Henderson.