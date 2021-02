Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Nadat Google gisteren de sluiting van zijn Stadia Games en Entertainment-divisie aankondigde, stonden mijn feeds op sociale media in vuur en vlam met "vertelde je sos" en "het einde is nabij". Stadia-sceptici zien de beslissing als een bewijs dat het Stadia-cloudgamingplatform op korte termijn gedoemd is - allemaal omdat het bedrijf zijn eigen, first-party gamestudios heeft gesloten.

Ik ben het er niet mee eens. Sterk.

Het sluiten van een game-ontwikkelvleugel die nog geen game had geproduceerd, is buitengewoon triest, omdat het goede, getalenteerde medewerkers zonder werk zet tijdens een toch al moeilijke periode. Het is echter niet bijzonder ongebruikelijk voor de branche als geheel. Het heeft ook geen enkel effect op de Stadia- service.

Met weinig officiële cijfers over het gebruik, is het eerlijk gezegd moeilijk om te weten of Stadia het goed doet of niet. Maar in termen van kwaliteit - van de service en de bestaande spellenbibliotheek - zou ik zeggen dat het technisch al een sterke positie heeft. De gameplay op Stadia komt qua latentie dicht genoeg bij de consolestandaard als er ook rekening wordt gehouden met het gemak. En dankzij deals met grote uitgevers, waaronder Ubisoft en Electronic Arts (Madden NFL 21 is net op het platform verschenen), is er genoeg te spelen.

Stadia Pro-leden hebben sinds de lancering veel gratis games ontvangen - mijn bibliotheek heeft meer dan 60 games beschikbaar die ik bijvoorbeeld als Pro-lid zonder extra kosten heb ontvangen. En meer recentelijk hebben gebruikers games kunnen spelen op zowel iOS-apparaten als Android - iets dat in het verleden andere cloudgamingdiensten heeft belemmerd.

Het hebben van first-party exclusives zou weinig verschil maken voor bestaande abonnees.

Het is ook zeer twijfelachtig of een potentiële gebruiker Stadia een tweede blik zou gunnen, simpelweg omdat het de enige plek is om een Stadia Games en Entertainment-titel te spelen, laat staan een van de nee-zeggers op mijn sociale feeds. Het is al moeilijk genoeg om een gloednieuwe intellectuele eigendom volledig te lanceren, laat staan een die exclusief is voor een platform waar hardcore gamers al op hun hoede zijn.

Persoonlijk weet ik niet wat de studios van Google in Montreal en LA in ontwikkeling hadden, maar gezien de hoeveelheid talent die wordt ingezet - inclusief het team achter Journey to the Savage Planet - verwacht ik dat hun inspanningen tot zeer fatsoenlijke games hadden kunnen leiden. Maar zouden het first-party titels worden van de standaard van Halo of God of War? Alleen als ze vier of meer jaar genade en een hele ton geld kregen.

En dat ging gewoon niet gebeuren. Ooit.

Niet alleen omdat Google nauwelijks dat geduld vertoont, maar ook omdat die hoeveelheid ontwikkeltijd in de tussentijd geen invloed zou hebben op het succes van Stadia. En zelfs toen de vruchten van het werk van de studios werden vrijgegeven, was het onwaarschijnlijk dat ze ook daarna veel impact zouden hebben.

In eerste instantie, toen voor het eerst werd aangekondigd dat Google zijn eigen afdeling voor het ontwikkelen van games aan het opzetten was, dacht ik dat dit niet alleen zou resulteren in games voor Stadia, maar dat het multi-platform zou worden - misschien met een eigen service met getimede exclusives. Dat was de enige stap die voor mij financieel zinvol was. Maar, zoals Amazon onlangs ook bewees met zijn studio - en de intrekking en annulering van Crucible - is het moeilijk om je eigen games te publiceren en te ontwikkelen. Het kost tijd en een hoop geld.

Daarom wordt Stadia Games and Entertainment gesloten. Niet omdat Stadia als platform faalt, maar omdat Google zich de tijd en het geld niet kan veroorloven die nodig zijn om zelfs maar één vijfsterren triple-A-game te maken. En de sluiting ervan heeft weinig invloed op Stadia zelf, omdat niemand wachtte om te zien welke games het produceerde voordat hij zich abonneerde.

Stadia zal dus niet leven of sterven met zijn first-party exclusives, het zal leven of sterven door zijn vermogen om de games te spelen die iedereen al wil. Games die steevast zijn gemaakt door bestaande externe uitgevers die de service ondersteunen, of games die dat binnenkort zullen doen.

En dat is een vakje dat het al aanvinkt.

Voor mij is er echter nog een hindernis die Stadia moet overwinnen, die veel belangrijker is om te overleven dan de ontwikkeling van eigen games. Meer dan een jaar later is het nog steeds moeilijk om Stadia-games op een tv te spelen.

Het is iets dat de komende maanden een verbetering zou kunnen verbeteren, met tv-fabrikanten die mogelijk toegang bieden via hun slimme diensten ( de 2021-tvs van LG zullen bijvoorbeeld een Stadia-app hebben). Maar totdat er een Stadia-app is op een grotere verscheidenheid aan televisies en settopboxen, spreekt deze niet tot de mensen die deze mogelijk het meest zouden gebruiken - casual gamers die liever het gemak en de kostenbesparing zouden hebben als ze geen console nodig hebben.

Het is frustrerend dat Google Stadia nog niet eens aanbiedt op zijn nieuwste Chromecast met Google TV . Dat is het probleem met Stadia. Niet de afwezigheid van games waarvan ik nog niet genoeg wist om op te anticiperen, maar de afwezigheid van toegang.

Als dat verbetert, zal het sluiten van een ontwikkelingsafdeling waarvan velen niet eens wisten dat ze van tevoren bestond, grotendeels irrelevant zijn, ongeacht de verontwaardiging op Twitter.

Geschreven door Rik Henderson.