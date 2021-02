Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google heeft aangekondigd Stadia Games and Entertainment, de in-house ontwikkelingsafdeling van Stadia, te sluiten.

Dat betekent dat het bedrijf zich in de toekomst zal concentreren op het maken van Stadia tot een platform voor streaminggames voor externe ontwikkelaars , in plaats van op een eigen interne eenheid die games voor de service ontwikkelt. Zowel Stadia als de Stadia Pro-abonnementsservice van $ 9,99 gaan nergens heen als onderdeel van deze aankondiging.

"Het kost vele jaren en aanzienlijke investeringen om de beste games van de grond af te maken, en de kosten gaan exponentieel omhoog", legt Google uit in een blogpost die op 1 februari 2020 is gepubliceerd . "Gezien onze focus op het voortbouwen op de bewezen technologie van Stadia naast het verdiepen van onze zakelijke partnerschappen, hebben we besloten dat we niet verder zullen investeren in het brengen van exclusieve inhoud van ons interne ontwikkelingsteam SG&E, buiten alle geplande games voor de korte termijn. "

Google zei ook dat het zijn studios in Los Angeles en Montreal sluit, en dat de Stadia Games en Entertainment-teams die in die kantoren werken "doorgroeien naar nieuwe rollen". Jade Raymond, een veteraan uit de Ubisoft- en EA-branche die de studios en teams leidde, verlaat het bedrijf.

Tel het allemaal op en je kunt nog steeds al je games spelen op Stadia en Stadia Pro, en je kunt nieuwe titels van derden verwachten - alleen geen interne Google-titels.

Geschreven door Maggie Tillman.