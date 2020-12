Google Stadia op iPhone en iPad laten draaien

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Je kunt nu Stadia- cloudgames spelen op iOS-apparaten.

Apple iPhone, iPad en iPod touch worden ondersteund via de Safari-browser als onderdeel van een openbare test, met aanpassingen en verdere verbeteringen op basis van uw ervaring.

Hier leest u hoe u het kunt laten werken.

Hoewel je Stadia-games nog steeds niet kunt spelen via de native Stadia-app voor iOS, kun je ze nu via de Safari-browser op je apparaat gebruiken, zolang je iOS 14.3 of hoger hebt geïnstalleerd.

Hier leest u hoe u het kunt laten werken:

- Open eerst Safari op uw iPhone of iPad, ga naar stadia.google.com en log in.

- U ziet dan een prompt die zegt dat u nu in de browser kunt spelen. Druk op "Begrepen".

- Kijk nu onder aan het scherm (op iPhone) of rechtsboven (op iPad) om de deelknop te zien. Tik erop.

- Scrol in het deelmenu omlaag naar "Toevoegen aan beginscherm" en tik erop.

- Je ziet nu een nieuw scherm waarin wordt uitgelegd dat er een Stadia-pictogram aan je startscherm wordt toegevoegd. Druk op "Toevoegen".

- Hiermee wordt een app-pictogram op uw apparaat toegevoegd, dat u kunt verplaatsen waar u maar wilt.

- Tik op het nieuwe Stadia-pictogram en je krijgt een nieuw Google-aanmeldingsformulier te zien. Log in op het Google-account dat wordt gebruikt voor je Stadia-lidmaatschap en bingo, je krijgt de volledige Stadia-ervaring op iOS, net als de speciale app voor Android.

Je kunt Bluetooth-controllers van derden gebruiken met Stadia op iOS, zoals de DualShock 4 of Xbox draadloze controller. Je kunt ook de Stadia-controller gebruiken, hoewel je deze eerst moet instellen via de speciale Stadia-app.

Bekijk hier meer details .

Geschreven door Rik Henderson.