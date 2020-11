Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google bereidt zich voor om het aantal games dat je met Stadia kunt spelen aanzienlijk te vergroten.

In een interview met MobileSyrup onthulde Stadias directeur van games, Jack Buser, dat er momenteel 200 ontwikkelaars zijn die 400 games voor Stadia bouwen. Ze zullen de komende jaren worden gelanceerd, dus verwacht niet dat ze allemaal in 2021 aankomen. "Eerlijk gezegd is mijn team bijna klaar met 2021", zei hij. “We denken nu aan 2022 - dat is onze focus. 2023 is echt waar we ons vizier op richten. "

Google heeft in 2020 meer dan 100 games aan Stadia toegevoegd, waaronder grotere titels als Assassins Creed: Valhalla, Doom Eternal, Borderlands 3, Hotline Miami en Civilization VI. Het heeft ook Cyberpunk 2077 in de maak. Bovendien heeft Google twee first-party studios in Montreal en Los Angeles, en een exclusieve samenwerking met Harmonix. Het kocht vorig jaar ook Typhoon Studios, ontwikkelaar van Journey to the Savage Planet.

Het bedrijf is naar verluidt van plan om details over alle nieuwe games voor Stadia, inclusief enkele van hun geschatte lanceringsdata, op een later tijdstip bekend te maken.

Als je de service graag wilt proberen , biedt Google een bundel waarmee bestaande YouTube Premium-abonnees gratis een Stadia-controller en een ouder model Chromecast kunnen krijgen. ( Bekijk hier hoe je die deal kunt tegenhouden.) Iedereen met een actief YouTube Premium-abonnement kan de Stadia Premiere-bundel claimen, maar ze moeten zich wel aanmelden voor een gratis maand Stadia Pro. Ze kunnen op elk moment annuleren en de hardware behouden.

Geschreven door Maggie Tillman.