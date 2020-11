Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google heeft iOS-ondersteuning aangekondigd voor zijn cloudgameservice Stadia door te onthullen dat het werkt aan een progressieve webapp-versie van Stadia die kan worden uitgevoerd in de mobiele browser Safari van Apple.

Dit lijkt veel op hoe Microsoft xCloud op iOS in 2021 zal aanbieden. Google loopt echter voor op Microsoft doordat het van plan is om binnen enkele weken met openbare tests te beginnen. Nvidia heeft ook de oplossing van Google en Microsoft overgenomen, omdat het ook op 20 november 2020 aankondigde dat het een bèta-webapp-versie van de GeForce Now- cloudgameservice voor iOS heeft gebouwd die in Safari kan worden uitgevoerd.

Webapp-versies van cloud gaming-services stellen Microsoft, Google, Nvidia en anderen in wezen in staat om de App Store-regels van Apple te omzeilen.

Het in Cupertino gevestigde bedrijf nam afgelopen zomer de beslissing om cloud gaming-diensten in zijn app store te blokkeren door regels op te leggen die het streamen van games op iOS-apparaten door software beperken. Later werden die regels versoepeld, maar Apple vereist nog steeds dat alle bedrijven afzonderlijke games indienen - die bedoeld zijn om via cloudgamingdiensten te worden gestreamd - voor beoordeling in de App Store.

Wat Stadia betreft, het is precies een jaar geleden sinds de publieke lancering afgelopen herfst. Ter viering heeft Google ook de eerste gratis te spelen games aangekondigd die naar Stadia komen. Bekijk onze uitgebreide gids voor meer informatie over Stadia en hoe de service werkt op telefoons.

Geschreven door Maggie Tillman.