Google Stadia-games delen met gezinsleden

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Google Stadia-cloudgameservice biedt nu het delen van gezinnen. Hier is alles wat u moet weten over de functie, inclusief hoe deze werkt.

Met Family Sharing kan elke groep Stadia-gebruikers games delen met andere accounts die aan elkaar zijn gekoppeld via het Play Family Library-systeem van Google , waarmee Android-gebruikers ook mobiele apps en services kunnen delen met meerdere accounts in één huishouden. Met Stadia-gezinsdeling kun je echter één digitale licentie voor een game delen in plaats van apps met meerdere accounts. Kortom, u koopt één exemplaar en laat anderen het afzonderlijk spelen en hebben hun eigen opgeslagen gegevens.

Google zei dat twee accounts niet tegelijkertijd dezelfde gedeelde game kunnen spelen, tenzij beide accounts de game afzonderlijk hebben gekocht of geclaimd als onderdeel van een Stadia Pro-abonnement. Als je een game deelt die je gratis hebt geclaimd met Stadia Pro en je abonnement vervalt of wordt geannuleerd, kan die game vanaf dat moment niet meer worden gedeeld. Dat gezegd hebbende, je hoeft geen actieve Stadia Pro-abonnee te zijn om games te delen of gedeelde games te spelen.

Google zei dat leden van een gezinsgroep onder toezicht geen gedeelde game kunnen spelen als de inhoudsclassificatie hoger is dan wat de beheerder van de gezinsgroep voor hen heeft goedgekeurd. Dit is echt geen beperking voor het delen van gezinnen, maar meer een ouderlijk toezicht.

Elke titel die je via de Stadia-winkel koopt, kan worden gedeeld, inclusief gratis games die zijn geclaimd met Stadia Pro.

Stel eerst een Google Play-gezinsbibliotheek in en maak vervolgens een Stadia-account voor uw gezinsleden die er nog geen hebben, en schakel Delen met gezin in.

Maak een Google-gezinsgroep met hetzelfde e-mailadres dat je hebt gebruikt om je Stadia-account in te stellen. Je moet ook een gezinsbetaalmethode aan de groep toevoegen.

Log in op je account op stadia.com. Selecteer je avatar> Stadia-instellingen. Selecteer Familie> Aan de slag. Volg de instructies om een gezinsgroep te maken en een gezinsbetaalmethode toe te voegen.

Log in op je account op stadia.com. Selecteer je avatar> Stadia-instellingen. Selecteer Familie> Instellen. Kies hoe u uw games wilt delen. Selecteer Alles automatisch delen om al je games te delen.

Selecteer Niet automatisch delen om alleen specifieke games te delen. Selecteer Opslaan.

Als iemand in uw gezinsgroep een game met u deelt, wordt deze in uw bibliotheek weergegeven. Het label "Gedeeld door familie" is zichtbaar onder de titel van de game.

Om het spel te spelen, selecteert u het spel en vervolgens Spelen.

Het delen van Stadia met gezin wordt vanaf 5 november 2020 beschikbaar voor alle gebruikers.

Bekijk de ondersteuningshub van Google voor meer gedetailleerde instructies.

Geschreven door Maggie Tillman.