(Pocket-lint) - CD Projekt Red heeft aangekondigd dat Cyberpunk 2077 tegelijkertijd met Xbox One, PS4 en pc op Stadia wordt gelanceerd. De next-gen versies van het spel zullen dat echter niet - ze zullen "op een later tijdstip" komen.

Meer over de game werd gisteren onthuld tijdens het laatste Night City Wire-online-evenement, inclusief een samenwerking met autofabrikant Porsche voor een speciale editie 911 Turbo die in de RPG verschijnt. Ook motorfietsbedrijf Arch kondigde een samenwerking aan.

Maar Stadia-spelers zullen ongetwijfeld meer worden aangesproken door het feit dat Cyberpunk 2077 vanaf dag één voor hen beschikbaar zal zijn - het gerucht ging eerder dat het pas in 2021 beschikbaar zou zijn.

Wat degenen betreft die ernaar uitkijken om het op PS5 en Xbox Series X / S te spelen , ze kunnen dit onmiddellijk doen door achterwaartse compatibiliteit. Een volgende update komt later om verbeterde functies toe te voegen.

"Cyberpunk 2077, enorm in schaal en reikwijdte, is onze meest ambitieuze game tot nu toe. Het is nederig om te zien hoeveel mensen ernaar uitkijken om het te spelen, en we willen het voor zoveel mogelijk gamers mogelijk maken op 19 november, wanneer de game wordt gelanceerd, ”zei Michał Nowakowski, de SVP van bedrijfsontwikkeling bij CD Projekt.

"Met de Stadia-versie kunnen spelers Night City binnen enkele seconden nadat de game is ontgrendeld om wereldwijd te spelen zonder dat er downloads nodig zijn."

Cyberpunk 2077 kan nu worden gereserveerd op Stadia.

Geschreven door Rik Henderson.