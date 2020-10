Stadia-games spelen via mobiele data is nu officieel

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google heeft het spelen van Stadia- games via een mobiele dataverbinding officieeler gemaakt. Het heeft de optie uit het "experimentele" tabblad in zijn Android-app gehaald en het een sectie gegeven binnen de "prestatie" -instellingen.

U kunt er nu voor kiezen om het afspelen van mobiele gegevens in te schakelen onder de schuifregelaar voor streamingkwaliteit.

Het is echter vermeldenswaard dat als je geen onbeperkt data-abonnement hebt, het streamen van Stadia-games duur kan zijn. Zoals de informatie onder de nieuwe schuifregelaar aangeeft, heeft een game tot 2,7 GB aan gegevens per uur nodig.

De resolutie is ook beperkt tot 720p bij het spelen via een mobiele verbinding, ongeacht of je via 4G of 5G speelt. Maar zelfs op een scherm groter dan 15 cm merk je nauwelijks het verschil tussen een HD- en een Full HD-stream.

Een andere nieuwe toevoeging aan Stadia is de release van Baldurs Gate 3 met vroege toegang. Met een prijs van £ 49,99 krijg je in feite de hele game, maar aangezien het nog steeds een werk in uitvoering is, kun je bugs tegenkomen en een paar secties die moeten worden opgepoetst.

Stadia is momenteel de enige manier om het in consolevorm te spelen, aangezien de enige andere beschikbare formaten pc en Mac zijn.

Geschreven door Rik Henderson.