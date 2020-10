Stadia-controller nu compatibel met USB-C-headsets

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google heeft eindelijk ondersteuning voor USB-C-accessoires geactiveerd op zijn Stadia- controller. U kunt nu USB-C-koptelefoons en headsets gebruiken die op de controller zijn aangesloten.

Dit draagt bij aan de bestaande ondersteuning voor headsets die zijn aangesloten via de 3,5 mm-aansluiting.

Er is echter nog steeds geen Bluetooth-ondersteuning voor headsets bij het afspelen via Chromecast Ultra (tenzij uw tv zelf Bluetooth-hoofdtelefoonverbindingen ondersteunt).

Ondersteuning voor USB-C-accessoires is beloofd sinds de zomer van 2019, maar de komst is beter laat dan nooit.

De functie werd aangekondigd naast een herinnering dat er een stapel nieuwe games naar het platform komt, waaronder Hitman 3, en dat de zes gratis games van deze maand voor Stadia Pro-leden nu beschikbaar zijn.

Google geeft Stadia deze maand een flinke duw, met een sectie tijdens de lancering van de Pixel 5 gewijd aan het illustreren hoe goed het kan werken via een 5G-verbinding. Er was ook een herinnering dat een demo van Ubisofts Immortals Fenyx Rising binnenkort exclusief beschikbaar zal zijn op Stadia.

Dit alles komt als een nieuwe rivaal voor de cloud gaming-service in de vorm van Amazon Luna . Dat is echter alleen beschikbaar in uitgenodigde vroege toegang en momenteel in de VS, dus Stadia heeft tijd om zijn stand te houden voordat deze volledig arriveert.

Geschreven door Rik Henderson.