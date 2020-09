Stadia aan het werk krijgen op iOS - voer het uit op iPhone en iPad

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Net als Cloud Gaming met Xbox Game Pass en Nvidia GeForce Now is Stadia officieel niet beschikbaar op iOS. Je kunt de Stadia-app voor iPhone, iPad of iPod touch downloaden, maar dat geeft je alleen toegang tot de winkel - je kunt er geen games mee spelen.

En hoewel Apple kieskeurig blijft over cloudgames die op zijn apparaten worden uitgevoerd, zal dat waarschijnlijk niet veranderen.

Er is echter een manier om Stadia perfect te laten werken via uw iOS-apparaat. Reddit-gebruiker zmknox heeft een gespecialiseerde browser gemaakt die nu beschikbaar is in de Apple App Store waarmee u Stadia kunt openen en waarmee u alle games in uw bibliotheek kunt spelen met elke controller die met iOS werkt.

Het is een browser op volledig scherm die één pagina weergeeft, zonder advertenties en zonder trackers. En als je het de eerste keer instelt, wordt het elke keer rechtstreeks geopend in Stadia.

Hier zijn de stappen om het te laten werken.

- Download eerst de Stadium Full Screen Browser- app uit de Apple App Store en open deze.

- Typ op het eerste scherm dat u ziet het volgende in het vak "Primaire URL": https://stadia.google.com/home

- Typ het volgende in het vak "User Agent String" (je moet alles invoeren om te werken): Mozilla / 5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_5) AppleWebKit / 537.36 (KHTML, zoals Gecko) Chrome / 85.0.4183.83 Safari / 537.36

- Druk op "Gereed".

- Tik op het volgende scherm op het menu met drie stippen in de linkerbenedenhoek en tik op "Authenticatie".

- Typ nu het volgende in het vak "URL naar authenticatiepagina": https://accounts.google.com/

- Log in op het Google-account dat je gebruikt om Stadia te openen en klik op "Gereed" als je klaar bent.

- Tik in het menu met drie stippen op "Naar huis" en dat is alles. Elke keer dat je Stadium opnieuw opent, gaat het nu automatisch naar je Stadia-startscherm.

Er zijn enkele kanttekeningen. Het startscherm van Stadia lijkt niet goed op het scherm te passen (in ieder geval op de iPhone). Maar je kunt al je games starten en spelen alsof je Stadia gebruikt via Chrome op een pc of Mac.

De maker, zmknox, stelt ook dat hoewel de Stadia-controller mogelijk werkt door rechtstreeks verbinding te maken met wifi, deze geen verbinding maakt met je iOS-apparaat. Het is daarom het beste om in plaats daarvan een gekoppelde Xbox One draadloze controller, PS4 DualShock 4 of een MiFi-controller te gebruiken.

Geschreven door Rik Henderson.