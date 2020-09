Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Stadia Pro-leden krijgen niet alleen 4K HDR-videostreaming en 5.1-geluid, ze krijgen ook elke maand gratis games als onderdeel van hun abonnement.

Sinds de lancering hebben Pro-leden Destiny 2, Grid, Zombie Army 4 , Serious Sam en nog veel meer games ontvangen - allemaal als onderdeel van het maandelijkse bedrag van £ 8,99 / $ 9,99.

En omdat Stadia Pro nu een maand gratis beschikbaar is voor nieuwe leden, kan iedereen er nu meteen van genieten.

Er zijn nu zes geweldige nieuwe gratis games aangekondigd, dus hier zijn de titels van oktober 2020 die je zonder extra kosten kunt spelen op het Stadia cloud gaming-platform.

Beschikbaar per 1 oktober 2020

Met het Halloween-seizoen voor de deur, wat is een betere manier om te vieren dan een horrorfilmmonster te worden in Dead by Daylight? Het online multiplayer-angstfeest plaatst je in de schoenen van een moordenaar of een potentieel slachtoffer dat hem of haar probeert uit te schakelen. Het wordt ook gelanceerd met de nieuwe Stadia-functie "Crowd Choice", waarbij toeschouwers de actie op YouTube kunnen bekijken en kunnen helpen bij het bepalen van de uitkomst.

Beschikbaar per 1 oktober 2020

Lara Croft schittert in dit top-down shooter-puzzelspel, dat kan worden gespeeld in singleplayer of met maximaal vier in coöp. Het is eigenlijk het vervolg op Guardian of Light, maar verbetert op bijna alle manieren het actie-avontuurformaat.

Beschikbaar per 1 oktober 2020

Een ander puzzelspel, dit keer sterk gebaseerd op fysica en gekke besturingssystemen, Human: Fall Flat komt naar Stadia met multiplayer-actie voor maximaal 16 personen.

Beschikbaar per 1 oktober 2020

Het pseudo-vervolg, Superhot: Mind Control Delete, biedt vergelijkbare tijdgebaseerde schietactie als het origineel, maar met een stapel toegevoegde elementen en functies.

Beschikbaar per 1 oktober 2020

Deze retro-geïnspireerde 2D-platformgame is zo sterk als ze zijn. Het heeft ook tal van verborgen verrassingen, dus hoewel het besturingssysteem eenvoudig te begrijpen is, zou de reis veel meer testen kunnen opleveren.

Beschikbaar per 1 oktober 2020

Een verbluffend mooi spel, met handgetekende graphics, Jotun is een actie-avontuur dat er net zo goed uitziet als het speelt.

Volg de onderstaande instructies om de games van deze maand (en alle games die nog beschikbaar zijn als onderdeel van het Stadia Pro-lidmaatschap) in te wisselen:

Open de Stadia-app op Android of iOS, of ga naar de Stadia-webpagina in Google Chrome.

Open de winkel via het tabblad onderaan (telefoon) of bovenaan (Chrome-browser).

Als je bent aangemeld, zou je Stadia Pro-games moeten zien als het tweede schuifmenu.

Tik of klik op elke game die je nog wilt claimen en die je naar hun individuele pagina brengt.

Tik of klik op "Claim".

De game staat nu in je bibliotheek om zo vaak te spelen als je wilt, zolang je je abonneert op Stadia Pro.

Let op, games worden vaak van de Stadia Pro-lijst gehaald, dus kunnen achteraf niet meer worden ingewisseld. Ze blijven echter in uw bibliotheek om te spelen.

squirrel_widget_2697422

Geschreven door Rik Henderson.