Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het cloud-gamingplatform van Google is beschikbaar in 22 landen, waaronder het VK en de VS, in betaalde en gratis vormen.

Stadia genaamd, het is de " Netflix of games " van het bedrijf - van soorten - met games die worden gehost op externe servers en video wordt gestreamd naar aangesloten apparaten, waaronder smartphones, tablets, computers en tvs.

Maar wat biedt Stadia? En hoe verschilt het van andere cloud gaming-services?

Google Stadia is een cloud gaming-service waarmee games kunnen worden gekocht en gespeeld, maar niet hoeven te worden gedownload naar een console of pc.

Dat komt doordat je via meerdere verbonden apparaten, waaronder telefoons, laptops en tvs, de game in realtime speelt, maar in feite wordt uitgevoerd op een externe Stadia-server ergens anders ter wereld. De video van de gameplay wordt via internet naar je apparaat gestuurd, terwijl de besturingscodes van een gamecontroller in de andere richting worden gestuurd.

De grootste hindernis die andere soortgelijke services in de loop der jaren zijn tegengekomen, is latentie - de tijd die nodig is vanaf het moment dat u de thumbstick van de controller beweegt of op een knop drukt tot de actie die op het scherm plaatsvindt.

Maar waar Stadia verschilt van andere platforms, zoals Nvidia GeForce Now en PlayStation Now , is dat de servers op een groot aantal locaties over de hele wereld zijn geplaatst. Dat verkort de afstand tussen de speler en een server om vanaf te streamen.

Daarnaast heeft Google een speciale Stadia-controller ontwikkeld die rechtstreeks via wifi verbinding maakt met internet, in plaats van met je apparaat (tenminste als je thuis speelt). Dat betekent dat het controllercodes verzendt zonder ze eerst naar uw telefoon, tablet of ander aangesloten apparaat te hoeven verzenden. Dat vermindert de latentie in milliseconden en, bij gamen, doet dat er echt toe.

Meestal moet op een cloud-gamingplatform nadat je op een knop hebt gedrukt het signaal worden verzonden (meestal via Bluetooth) naar het ontvangende apparaat en vervolgens via een internetverbinding. Het wordt vervolgens gelezen door het bronapparaat, teruggestuurd naar het ontvangende apparaat en vervolgens naar uw tv verzonden (als u geen smartphone of tablet gebruikt). Elk van deze acties kost tijd en dat kan van vitaal belang zijn voor een soepele spelervaring, aangezien milliseconden het verschil kunnen zijn tussen het vermijden van een kogel of in het gezicht worden geschoten.

De enige sleutel in de maak - qua latentie - is dat je bij het spelen op een mobiel apparaat, zoals een Pixel-telefoon, de controller via Bluetooth moet verbinden als je deze draadloos wilt gebruiken, omdat Stadia je mobiele data gebruikt. spelen. Als alternatief kunt u het via een kabel aansluiten, waardoor die extra latentie wordt verminderd.

Google Stadia heeft geen speciaal apparaat nodig, behalve een controller, omdat het kan worden afgespeeld via bestaande aangesloten apparaten.

Voor computergebruik werkt Stadia via de internetbrowser Google Chrome. Het is daarom beschikbaar op pc en Mac zonder extra speciale software of apparaten.

Het zal na verloop van tijd ook werken via andere aangesloten apparaten, waaronder Smart TVs, iPhone en iPad. Op dit moment kun je het alleen op een tv afspelen met een Chromecast Ultra , officieel gezien tenminste. Het is mogelijk om het op een Android TV-apparaat af te spelen door de Stadia APK te sideloaden, maar die methode is enigszins onhandig. Binnenkort wordt meer conventionele Android TV ondersteund .

En hoewel er nu Android- en iOS-apps beschikbaar zijn, kan alleen de eerste games spelen op Stadia. De iOS-app werkt momenteel alleen als bibliotheek en etalage.

Alle Android-telefoons zijn onlangs toegevoegd aan de lijst met beschikbare apparaten, hoewel de overgrote meerderheid alleen werkt in de "Experiment" -modus. Dat betekent dat ze niet officieel worden ondersteund, tenzij ze op de onderstaande geoptimaliseerde telefoonlijst staan.

Je kunt Stadia echter nog steeds uitvoeren op andere Android-handsets door naar het tabblad Experimenten in Instellingen te gaan en op Afspelen op dit apparaat te tikken. Er kunnen enkele bugs of problemen zijn.

Op de volgende telefoons wordt Stadia echter gegarandeerd foutloos uitgevoerd:

Asus ROG-telefoon

Asus ROG Phone II

Asus ROG Phone III

Google Pixel 2

Google Pixel 2 XL

Google Pixel 3

Google Pixel 3 XL

Google Pixel 3a

Google Pixel 3a XL

Google Pixel 4

Google Pixel 4 XL

Google Pixel 4a

Google Pixel 4a 5G

Google Pixel 5

LG V50 ThinQ

LG V50S ThinQ

LG V60 ThinQ

LG G7 ThinQ

LG G8 ThinQ

LG Wing

OnePlus 5

OnePlus 5T

OnePlus 6

OnePlus 6T

OnePlus 7

OnePlus 7 Pro

OnePlus 7 Pro 5G

OnePlus 7T

OnePlus 7T Pro

OnePlus 7T Pro 5G

OnePlus 8

OnePlus 8 Pro

OnePlus Nord

Razer-telefoon

Razer-telefoon 2

Samsung Galaxy Note 8

Samsung Galaxy Note 9

Samsung Galaxy Note 10

Samsung Galaxy Note 10+

Samsung Galaxy S8

Samsung Galaxy S8 +

Samsung Galaxy S8 Actief

Samsung Galaxy S9

Samsung Galaxy S9 +

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10 +

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20 +

Samsung Galaxy S20 Ultra

Naast de speciale Stadia-controller kunnen gebruikers van compatibele telefoons een Xbox One- of PlayStation DualShock 4-controller via Bluetooth aan hun apparaat koppelen om Stadia-games te spelen.

Aanraakbediening is nu ook beschikbaar bij het spelen van games op mobiele apparaten, hoewel de meer gecompliceerde games moeilijk met het scherm te spelen zijn.

We weten nog niet wanneer en of iOS-apparaten ondersteuning zullen krijgen.

In juli 2020 heeft Google de mogelijkheid toegevoegd om Stadia-games te spelen via een 4G- of 5G-verbinding op een mobiel apparaat.

Het is voorlopig in bètavorm en is te vinden in het gedeelte Experimenten van de instellingen.

Je kunt hier lezen hoe je het inschakelt: Google Stadia-games streamen op je Android-telefoon via 4G en 5G .

Er zijn twee lidmaatschapsniveaus: Stadia Pro, waarvoor wordt betaald, en gewoon Stadia, een gratis toegangsplan.

Het Stadia Pro-lidmaatschap kost £ 8,99 per maand in het VK, $ 9,99 per maand in de VS en € 9,99 in andere Europese landen. Dat geeft gebruikers tot 4K HDR-gameplay en 5.1 surround sound. Je moet echter nog steeds de meeste games bovenop kopen.

Dat komt omdat, hoewel Stadia Pro-lidmaatschap gebruikers het recht geeft om verschillende gratis games per maand aan hun bibliotheken toe te voegen - een beetje zoals PlayStation Plus en Xbox Live Gold - het geen all-you-can-eat-service is.

Een Stadia Premiere Edition-bundel is beschikbaar als een soort starterspakket. Geprijsd op £ 89,99 ($ 99,99), het bevat een Clearly White Stadia-controller en een Chromecast Ultra die 4K HDR-gameplay naar je tv kan streamen. Om de kosten laag te houden (voorheen was het een stuk duurder), krijg je geen vouchercode meer voor Stadia Pro-lidmaatschap, maar krijgen alle nieuwe gebruikers toch een gratis proefperiode.

Het is een maand gratis beschikbaar, of u nu de Premiere Edition koopt of niet. Het wordt dan teruggezet naar £ 8,98 / $ 9,99 / € 9,99 nadat de proefperiode voorbij is, maar u kunt zich daarvoor gemakkelijk afmelden .

Het alternatieve plan was oorspronkelijk bekend als Stadia Base, maar is nu gewoon oud Stadia. Het is een pay-as-you-go-plan - je moet games afzonderlijk kopen, zoals bij Pro, maar je krijgt geen maandelijkse gratis games. Standaard Stadia is ook beperkt tot maximaal 1080p en stereogeluid. Het voordeel is echter dat u geen maandelijkse abonnementskosten hoeft te betalen.

Je kunt terugkeren naar het gratis Stadia-lidmaatschap nadat je gratis proefperiode van Stadia Pro voorbij is.

Met beide lidmaatschapsopties worden gekochte games voor altijd toegewezen aan je Stadia-account en kun je ze zo vaak spelen als je wilt.

De prijzen voor nieuwe games worden bepaald door ontwikkelaars en uitgevers. Ze zijn ongeveer even duur als consoletitels.

Afzonderlijke Stadia-controllers zijn verkrijgbaar in de kleuren Just Black, Clearly White en Wasabi voor £ 59 ($ 69) per stuk.

squirrel_widget_2697422

De lijst met Stadia-games wordt steeds groter. Hier is de bevestigde spellijst tot nu toe:

Ary en het geheim van seizoenen

Assassins Creed Odyssey

Assassins Creed Valhalla

Aanval op Titan 2: Final Battle

Baldurs Gate 3 (vroege toegang)

Borderlands 3

Cake Bash

Celeste

Chronos: Before the Ashes

Crayta

Cyberpunk 2077 (beschikbaar vanaf 10 december 2020)

Darksiders Genesis

Dood bij daglicht

Destiny 2

Doom

Doom 64

Doom Eternal

Dragon Ball Xenoverse 2

El Hijo - A Wild West Tale

Embr (vroege toegang)

Everspace

F1 2020

Familievete

Far Cry New Dawn

Far Cry 5

Farming Simulator 19

Final Fantasy XV

Football Manager 2020

Word ingepakt

Ghost Recon Wildlands

Raster

Gunsport

Gylt

Hallo buurman

Hitman

Hitman 2

Hitman 3 (beschikbaar vanaf 20 januari 2021)

Hotline Miami

Hotline Miami 2: verkeerd nummer

Menselijke val plat

Mensheid

Immortals Fenyx Rising

In de schending

Jotun: Valhalla Edition

Just Dance 2020

Just Dance 2021

Alleen Shapes & Beats

Kine

Kona

Lara Croft en de tempel van Osiris

Kleine grote werkplaats

Kleine nachtmerries

Lost Worlds: Beyond the Page *

Marvel Avengers

Metro 2033 Redux

Metro Exodus

Metro Last Light Redux

Monopoly

Monster Boy and the Cursed Kingdom

Monster Energy Supercross - De officiële videogame 3

Monster Jam Steel Titans

Mortal Kombat 11

MotoGP 20

NBA 2K20

NBA 2K21

Octopatenreiziger

One Hand Clapping (Early Access)

Orks moeten sterven 3

Outcasters

Uiterlijk

Pac-Man Mega Tunnel Battle

Panzer Dragoon: Remake

PGA Tour 2K21

PHOGS!

PlayerUnknowns Battlegrounds (PUBG)

Power Rangers: Battle for the Grid

Woede 2

Red Dead Redemption 2

Relicta

Republique

Rise of the Tomb Raider

Risico op regen 2

Rock of Ages 3: Make & Break

Samurai Shodown

Geheime buurman

Sekiro: Shadows Die Twice

Serious Sam Collection

Serieuze Sam 4

Shadow of the Tomb Raider

Sniper Elite 4

Spiritfarer

Spitlings

Stapels op stapels (op stapels)

Star Wars Jedi: Fallen Order

SteamWorld Dig

SteamWorld Dig 2

SteamWorld Heist

SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech

Vreemde Brigade

Ondergedompeld: verborgen diepten

Sundered: Eldritch Edition

Super Bomberman R online

Super heet

Superhot: Mind Control Delete

The Crew 2

The Division 2

The Elder Scrolls Online

De tuinen tussen

De Turing-test

Stampertje

Tomb Raider: Definitive Edition

Tom Clancys Ghost Recon Breakpoint

Trials Rising

Uno

Bekijk Dogs Legion

Wave Break

Ten westen van Loathing

Windbound

Wolfenstein: Youngblood

WWE 2K Battlegrounds

Zombie Army 4: Dead War

Refrein

Cris Tales

Vernietig alle mensen!

Far Cry 6

FIFA

Madden NFL

Outriders: Journey into the Unknown

Windjammers 2

Google beweert dat Stadia in staat is om games uit te voeren in maximaal 4K HDR en met 60 frames per seconde.

Het is ook in staat tot 5.1 surround sound via Chromecast en de Chrome-browser. Alle videoprestaties en geluidskwaliteit worden echter bepaald door je breedbandverbinding en hiervoor is een Stadia Pro-abonnement vereist (standaard Stadia-lidmaatschap max. 1080p).

Voor de beste ervaring - 4K HDR bij 60 fps en met 5.1-geluid - heb je echt een aanbevolen snelheid van 35 Mbps nodig. Games werken echter nog steeds vanaf een aanbevolen, absolute minimumsnelheid van 10 Mbps. Je bent waarschijnlijk beperkt tot 720p en stereo, maar zou nog steeds 60 fps moeten krijgen.

U kunt hier uw snelheid controleren met behulp van een speciale online test .

Google beweert stoutmoedig dat Stadia ergens in de toekomst in staat zal zijn om tot 8K en 120 fps te streamen. Dat is echter nog ver weg en vereist veel hogere internetsnelheden dan veel landelijke gemiddelden.

OPMERKING: de resolutie van Stadia-games wordt bepaald door de ontwikkelaars en uitgevers, niet door Google. Dus hoewel je misschien een Pro-lid bent en een Chromecast Ultra of compatibele pc met de Chrome-browser hebt, geeft een game mogelijk geen native 4K HDR weer. En hoewel je aan je einde 4K HDR-video zou kunnen ontvangen, zou je kunnen merken dat de game, zoals Destiny 2, is vergrendeld op 1080p voor prestaties.

Stadia is momenteel beschikbaar in de volgende landen: VK, VS, Oostenrijk, België, Canada, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Italië, Ierland, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Slowakije, Spanje, Zweden, Zwitserland en Tsjechië.

Je kunt onze volledige, diepgaande recensie van Stadia hier lezen: Google Stadia-recensie: het cloudgamingplatform dat we verdienen .

Geschreven door Rik Henderson.