The Walking Dead: Last Mile is een interactieve live game die naar Facebook komt

(Pocket-lint) - Er komt een heel nieuw type Walking Dead-game uit - The Walking Dead: The Last Mile wordt wat makers Genvid Entertainment en Skybound Entertainment een "enorm interactief live-evenement" noemen.

Het wordt exclusief voor de Gaming- en Watch-platforms van Facebook, dus afgaande op de geluiden zal de enige interactie zijn als een groep kijkers die naar een reguliere stream kijkt en vermoedelijk stemmen over beslissingen en resultaten.

Skybound Entertainment is opgericht door Robert Kirkman, de maker van The Walking Dead, dus je kunt ervan uitgaan dat het een toon en verhaal zal brengen die perfect passen bij de grimmige verhalen van de serie.

Dat gezegd hebbende, met tot nu toe alleen een logo voor de game onthuld, zijn er nog steeds veel zwevende vragen.

Om te beginnen gaan we ervan uit dat het een live-game zal zijn, geen live-action-game, hoewel het, afhankelijk van hoe de dingen werken, er uiteindelijk een beetje uit kan zien als het intrigerende Bandersnatch-experiment van Black Mirror van een paar jaar geleden.

De aankondiging van de game zegt dat spelers de gebeurtenissen in de game "van minuut tot minuut, van dag tot dag, van week tot week" kunnen beïnvloeden, dus het klinkt zeker alsof het idee zal zijn om herhaaldelijk af te stemmen op een periode van weken.

Hoe het spel er precies uitziet en hoe het voor zijn publiek zal spelen, zal vermoedelijk in de loop van de tijd worden gedetailleerd, en we zijn ook benieuwd wanneer het daadwerkelijk beschikbaar zal zijn om te spelen of uitgezonden te worden.

Geschreven door Max Freeman-Mills.