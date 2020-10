Facebook lanceert gratis te spelen cloudgames in bèta in de VS.

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Facebook begint met cloudgamen, met gratis te spelen cloudgames, die vanaf 26 oktober in bèta worden gelanceerd.

In tegenstelling tot rivalen zoals Google , die een zelfstandige cloudgaming-service aanbiedt, voegt Facebook cloudgames toe aan zijn app, waarvan je sommige nu gratis kunt spelen. Houd er rekening mee dat dit niet de eerste poging van Facebook is om games te spelen. Herinner je je die op Flash gebaseerde titels en later de HTML5 Instant Games nog? Ze bestaan nog steeds en zijn beschikbaar naast cloudgames op Facebook.

Ga gewoon naar het gedeelte Gaming van Facebook en als je een game ziet, klik je erop om te beginnen met spelen. Facebook zal ook "via de cloud afspeelbare advertenties" -demos in de nieuwsfeed introduceren om diegenen te lokken die nooit naar het tabblad Gaming gaan. Facebook zei dat het een cross-progressiesysteem heeft ontwikkeld dat is gekoppeld aan je Facebook-login, zodat je kunt beginnen met spelen op internet, naar de mobiele app kunt gaan en je voortgang wordt gesynchroniseerd.

De gratis te spelen cloudgames van Facebook zijn toegankelijk via internet en de Facebook-app op Android. Ze gebruiken momenteel geen iOS, en Facebook zegt dat het "uitgesloten" is om games in de browser te starten. De spellen worden ook alleen in de VS gelanceerd. Ze zullen een beperkte uitrol krijgen om te starten in staten als Californië en Texas, evenals in andere staten in het noordoosten en midden van de Atlantische Oceaan.

De selectie van initiële titels omvat Android-poorten, zoals Asphalt 9 en Mobile Legends: Adventure, evenals PGA Tour Golf Shootout en Solitaire: Arthurs Tale. Meer zullen lanceren "in de komende weken", zoals Red Bulls Dirt Bike Unchained.

Uiteindelijk zouden de cloudgames van Facebook kunnen worden geïntegreerd met Facebook Gaming , een Twitch-achtige streamingdienst. Het idee is dat een streamer een cloudgame op Facebook zou kunnen spelen, vervolgens een deel-URL naar iemand zou kunnen sturen en met hem of haar op stream zou kunnen spelen.

Geschreven door Maggie Tillman.