(Pocket-lint) - Fortnite is altijd de koning van de crossover geweest en nu is het weer bezig met Chapter 4 Season 1 waarbij Geralt en Doom Slayer hun opwachting maken.

Het volgende grote ding in Fortnite is nu live met Chapter 4 Season 1 dat een geheel nieuwe map krijgt en nog veel meer. Een van die dingen is een nieuw personage genaamd Selene, dat vanaf het begin beschikbaar is. Maar het wordt interessant voor The Witcher-fans als Epic Games halverwege het seizoen Geralt of Rivia toevoegt als Battle Pass skin.

Zoals altijd kost de Battle Pass 950 V-Bucks en naarmate je verder komt, speel je items en dergelijke vrij. Geralt zal worden vrijgespeeld via die Battle Pass, net als Doom Slayer - van DOOM roem, natuurlijk. Andere vrij te spelen skins zijn Massai, Dusty, Nezumi, Helsie en The Ageless. Geralt zal pas later in het seizoen vrij te spelen zijn, aldus Epic.

Het nieuwste seizoen bevat tal van andere tweaks en traktaties en maakt gebruik van Unreal Engine 5.1, waardoor dit de best uitziende versie van Fortnite tot nu toe is op PlayStation 5, Xbox Series X|S en PC.

Dit alles speelt zich af op een gloednieuw eiland met nieuwe points of interest waaronder The Citadel, Anvil Square en Brutal Bastion.

Het nieuwe seizoen van Fortnite is nu aan de gang en je kunt zelf meedoen. Je kunt Fortnite nu op zo'n beetje alles spelen en de download is natuurlijk gratis.

Geschreven door Oliver Haslam.