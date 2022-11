Fortnite kondigt fashion collab met Ralph Lauren aan

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Fortnite's veroverende mars naar mediadominantie vertoont geen tekenen van vertraging - tegelijk met de aankondiging van de Skywalker Week in de game, met de terugkeer van lichtzwaarden en de eerste verschijningen van Luke Skywalker, Han Solo en prinses Leia, wordt er ook samengewerkt met topmodemerken.

De laatste modegigant die zich heeft aangemeld is Ralph Lauren, die samen met Epic Games niet alleen heeft gewerkt aan een aantal in-game items die via de winkel kunnen worden gekocht, maar ook aan een fysieke capsule drop die vandaag, 2 november, verschijnt.

Allereerst is er een bundel polokleding, met zware overjassen als een stijloptie naast lichtere echte polokleding, uit de wereld van de paardensport.

Er zijn ook polo-gethematiseerde oogstgereedschappen en back bling opties, evenals een Polo glider, waarmee je de set qua cosmetica compleet kunt maken.

Vanaf 4 november is er een in-game Polo Cup-toernooi, in zero-build solo's, waarmee je kunt proberen een paar skins te verdienen zonder te hoeven betalen, wat altijd leuk is.

Ondertussen lanceert Ralph Lauren later vandaag op 2 november een echte fysieke modelijn als onderdeel van de samenwerking, met een tweede drop begin december voor degenen die dat missen.

We hebben nog geen indicatie van hoe deze eruit zal zien of wat voor soort kleding je kunt verwachten, maar aangezien het waarschijnlijk vrij beperkt in voorraad zal zijn verwachten we dat het vrij snel uitverkocht zal zijn, gebaseerd op eerdere soortgelijke tie-ins.

