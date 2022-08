Dragon Ball komt naar Fortnite in laatste grote samenwerking

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De samenwerking waar anime fans op hebben gewacht is hier - Fortnite en Dragon Ball hebben eindelijk de handen ineen geslagen.

Toen het Fortnite Twitter-account een paar dagen geleden de campagne teasete, werd het gemakkelijk de meest favoriete Tweet van de game ooit, wat laat zien hoeveel zin er nog steeds is in samenwerkingen met grote namen.

Het is ook een behoorlijk indrukwekkende team-up, met vier skins die aan de game worden toegevoegd in de vorm van Son Goku, Vegeta, Bulma en Beerus.

Er zijn ook nieuwe Back Blings, Pickaxes, Gliders en Emotes te krijgen in de item store, waaronder een aantal zoals de Charging Up emote die meteen memeworthy zal zijn.

Het eiland krijgt enkele nieuwe variabelen, met een Kamehameha-energiewapen om te vinden en te gebruiken, samen met de Nimbuswolk (Kintoun) waarmee je naar believen kunt rondvliegen.

Een nieuw evenement, het Dragon Ball Super Episode Festival, loopt tot 17 september 2022 en laat spelers op een thema-eiland springen waar ze zelfs kunnen chillen en samen afleveringen van de show kunnen kijken, terwijl er op 19 augustus 2022 een Adventure Island komt voor nog meer themaplezier.

Je vindt de volledige details hier op de website van Fortnite, want er is nog veel meer om je tanden in te zetten als je het beste uit deze samenwerking wilt halen zolang het nog duurt.

Geschreven door Max Freeman-Mills.