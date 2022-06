Fortnite en Among Us doen een crossover

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Epic Games omarmt Among Us volledig door het toe te voegen aan de lange, met sterren bezaaide lijst van eigenschappen die het heeft gekruist met Fortnite, dankzij nieuwe cosmetische items.

Iedereen die het komende jaar (tot 9 juni 2023) Among Us of de bijbehorende in-game valuta koopt via de Epic Games Store, krijgt automatisch wat nieuwe rugbling en een emote in Fortnite cadeau.

HET IS HIER



Squad up with ur Crewmates (or Impostors?) and prepare for departure on the Battle Bus - we're invading @FortniteGame!



koop nu Among Us of Stars in de Epic Games Launcher om de Crewmate Back Bling & Distraction Dance Emote in Fortnite te krijgenhttps://t.co/rjSgko3EVX pic.twitter.com/LmJHZJ2s6S- Among Us (@AmongUsGame) 9 juni 2022

De bling op de rug is je eigen kleine Among Us-bemanningslid, in een kleur naar keuze, en hij reageert op wat je doet terwijl je de game speelt.

Je krijgt ook een Distraction Dance-emote, om de aandacht af te leiden van je lafhartige bedrieger-zijn.

Aangezien Among Us slechts 3,99 pond kost, is het een vrij goedkope manier om een leuk voorwerp in Fortnite te krijgen, hoewel de bling op de rug en de dans blijkbaar ook apart in de in-game winkel zullen verschijnen op een gegeven moment.

Als je Among Us al hebt gekocht in de Epic Games Store, hoef je alleen nog maar een pakje Among Us Stars te kopen om je in-game items te krijgen.

Je kunt alle kleine lettertjes van Epic hier vinden, voor het geval je niet precies weet hoe het allemaal werkt.

Geschreven door Max Freeman-Mills.