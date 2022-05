Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Asset resource bedrijf Quixel heeft een Unreal Engine 5 demo reel gemaakt die je zal doen watertanden naar de toekomst voor gaming.

Het bedrijf levert fotorealistische 3D-activa voor ontwikkelaars om te gebruiken in UE en gaf verschillende kunstenaars de opdracht om hun eigen visies te creëren met behulp van Epic Games' nieuwste engine. Ze moesten gebruik maken van Quixel's Megascans - 3D en 2D modellen gebouwd op basis van real-world scans - samen met andere Unreal ssets en een enkele omgeving bouwen in slechts drie dagen.

Het project was getiteld "Ninety Days", met in totaal 40 verschillende omgevingen gemaakt in die periode. En we zijn er vrij zeker van dat u net zo onder de indruk zult zijn van het eindresultaat als wij.

U kunt de video bovenaan deze pagina bekijken.

"Werken aan verschillende omgevingen die verschillende verhalen en stemmingen overbrengen was extreem snel en iteratief met behulp van Unreal Engine 5 en Quixel Megascans," zegt cinematic environment artist Alex Tucker.

"Dit project heeft me doen beseffen hoe snel je scènes in elkaar kunt zetten die het detailniveau van animatiefilms in realtime kunnen raken."

Naast de showcase van Unreal Engine 5 en Quixel's asset base, geeft de sizzle reel ons een glimp van wat er in de toekomst mogelijk zou kunnen zijn in volledige PC en console games.

Waarom Nvidia's DLSS-technologie perfect is voor hogere prestaties en efficiëntie Door Pocket-lint International Promotion · 16 mei 2022

De nieuwe Tomb Raider en Witcher games worden bijvoorbeeld elk gebouwd met UE5, voor PlayStation 5, Xbox Series X/S en PC.

PC Gaming heeft nu een speciale hub-pagina!

De PC Gaming Week in samenwerking met Nvidia GeForce RTX is dan wel afgelopen, maar je kunt al die geweldige content en al het toekomstige PC gaming nieuws, reviews, features en meer nog steeds vinden op onze speciale hub-pagina.

Geschreven door Rik Henderson.