Hoe speel je Fortnite gemakkelijk op je iPhone of Android-telefoon?

(Pocket-lint) - Epic Games is in een strijd verwikkeld met Apple en Google over app store fees, en als gevolg daarvan was het bijna onmogelijk om Fornite op je mobiele apparaat te spelen. Nu is Epic Games een samenwerking aangegaan met Microsoft om Fornite op bijna elk scherm beschikbaar te maken, dankzij Xbox Cloud Gaming.

Xbox Cloud Gaming, voorheen bekend als Project xCloud, is Microsofts cloud gaming service. Het biedt meer dan 100 games die je kunt streamen via een internetverbinding, en het is een functie die zonder extra kosten wordt geleverd aan degenen die zich abonneren op Xbox Game Pass Ultimate. Hiermee kun je een breed scala aan Xbox Game Pass-titels spelen terwijl je onderweg bent met je smartphone, tablet, pc of zelfs Xbox-console. Fortnite is de eerste free-to-play titel die meedoet met Xbox Cloud Gaming.

Je hebt een Microsoft-account en internettoegang nodig voor je iOS-, iPadOS-, Android- of zelfs Windows-apparaat.

Er is geen installatie nodig. Ga gewoon naarXbox.com/play in je webbrowser en meld je aan met je Microsoft-account.

Volgens Microsoft is Fortnite beschikbaar via Xbox Cloud Gaming in 26 landen.

Geschreven door Maggie Tillman.