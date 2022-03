Doctor Who is de laatste die naar Fortnite komt

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De BBC heeft een nieuwe band met de popcultuur onthuld met Fortnite en deze keer is het het Britse tv-icoon Doctor Who dat de volledige behandeling krijgt.

In tegenstelling tot sommige van de eerdere crossover-evenementen van de game, brengt dit echter een heel nieuw eiland naar het feest, in plaats van elementen in te bedden in het belangrijkste Battle Royale-aanbod.

Het thema-eiland zal in feite gastheer zijn voor een kleine campagne die spelers kunnen spelen, proberen uit te zoeken waarom de Tardis is neergestort en proberen het te repareren, met vier locaties om te bezoeken.

Overal zullen spelers iconische vijanden ontmoeten zoals de Cybermen en Daleks, en de kans krijgen om zowel voor als tegen de Time Lords te vechten tegen hun oudste aartsvijanden.

Als je iets meer ontspannen en relaxt wilt, is er ook een Doctor Who Museum waar spelers gedetailleerde recreaties van klassieke kostuums en wezens kunnen bekijken, en de geschiedenis van een van de meest duurzame personages op tv kunnen zien.

Het nieuwe eiland zou vanaf vandaag beschikbaar moeten zijn en toegankelijk zijn door de volgende eilandcode in te voeren - 3610-1396-4646.

Interessant genoeg zegt de BBC dat dit een onafhankelijk gecreëerde ervaring is die niets te maken heeft met Epic Games, hoewel het aantal nieuwe modellen dat het gebruikt suggereert dat dingen achter de schermen misschien iets gecompliceerder zijn dan dat ze klinken.

Geschreven door Max Freeman-Mills.