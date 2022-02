Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Fortnite heeft zijn volgende crossover bevestigd: Uncharted.

Epic Games begon deze samenwerking in februari te plagen met een schattenjachtwebsite, waar spelers een wachtwoord van 14 tekens moesten oplossen. Het wachtwoord - sicparvismagna - was snel opgelost en ontgrendelde een Uncharted Fortnite crossover-trailer. De teaser van 25 seconden onthult dat acteur Tom Holland vanaf 17 februari 2022 terugkeert naar Fortnite - dit keer via een nieuwe Nathan Drake-skin.

Holland speelt Drake in een aankomende Uncharted-film van Columbia Pictures.

De teaser-trailer voor de Fortnite-crossover toont Drake en Chloe Frazier met verschillende wapens, voertuigen en andere callbacks naar de 15-jarige videogamefranchise . Nathan en Chloe hebben elk twee outfitkeuzes: een voor Holland en Sophia Ali's filmrollen, en de andere is Nathan en Chloe uit 2016's Uncharted 4: A Thief's End. (Chloe heeft ook een derde stijl zonder jas).

Houd er rekening mee dat dit het tweede Fortnite-optreden van Nederland is nadat hij in december 2022 als Spider-Man in de game kwam.

Wat de nieuwe Uncharted-film betreft, gaat het over Drake en zijn partner die op een gevaarlijke zoektocht gaan om de "grootste schat nooit gevonden" te vinden, terwijl ze ook Drake's lang verloren gewaande broer opsporen.

Uncharted gaat in première direct na de Fornite-crossover. Het is ingesteld om te debuteren in Noord-Amerikaanse theaters op vrijdag 18 februari 2022.

Geschreven door Maggie Tillman.