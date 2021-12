Fortnite Seizoen 1 Hoofdstuk 3 brengt Spider-Man aan het swingen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Fortnite-trein blijft rollen en met de laatste grote update voor de game werd het tweede hoofdstuk afgesloten - nu zijn we in hoofdstuk 3, seizoen 1, en het eiland is op zijn kop gezet.

Dat is ook geen stijlfiguur — de leuke stripboekachtige verhaallijn van de game heeft het eiland letterlijk omgedraaid om een geheel nieuwe kaart eronder te onthullen, het nieuwe slagveld dat spelers de komende weken kunnen verkennen.

Gameplay-toevoegingen zijn als eerste aan de beurt, met een nieuw schuifmechanisme dat bewegingen een beetje leuker en responsiever maakt, evenals de optie om rond te zwaaien (toegevoegd om ruimte te maken voor Spider-Man, die op de gevechtspas staat als de nieuwste superheld om in het spel aan te komen). Voor dat slingeren moet je echter web-shooters hebben, dus het is niet zo dat iedereen op de kaart in de lucht zal zijn

Er zijn ook nieuwe kampitems waarmee je een item kunt opslaan om het later in een wedstrijd op te halen, wat mogelijk het spel kan veranderen, en je kunt nu XP verdienen voor de gevechtspas in andere spelmodi, waardoor de voortgang aan die kant gemakkelijker wordt .

Het eiland zelf is natuurlijk ook geheel nieuw, met tal van bezienswaardigheden, waaronder de werkplek van Peter Parker, de Daily Bugle, en een aantal biomen, waaronder een woestijngebied en winterse vlaktes in het noorden.

Ten slotte is er een nieuw systeem dat je een Victory Crown geeft als je hoog genoeg in een Battle Royale-wedstrijd plaatst, en je in de volgende game begint met een kroon om je te markeren. Een opeenvolgende overwinning biedt verbeterde beloningen met de kroon uitgerust, maar je wordt voor vijandige spelers gemarkeerd als een risicovol doelwit.

Het is een leuke lading nieuwe opties, en je kunt alle details volledig vinden op de website van Epic , maar de update is nu live, dus je kunt net zo goed Fortnite opstarten en zelf aan de slag gaan!

