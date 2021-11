Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Fortnite-maker Epic Games heeft aangekondigd dat het de studio achter Guitar Hero , Rock Band en Fuser overneemt.

Epic zei dat het Harmonix koopt om muzikale reizen en gameplay voor Fortnite te ontwikkelen . Houd er rekening mee dat Epic de afgelopen jaren virtuele concerten heeft gehouden in Fortnite, ook voor acts als Travis Scott en Ariana Grande . "Samen met het Harmonix-team zullen we de manier waarop spelers muziek ervaren transformeren, van passieve luisteraars naar actieve deelnemers", aldus Epic in een verklaring .

Ondertussen beloofde Harmonix in een blogpost die dinsdag werd gepubliceerd dat het zijn bestaande games, waaronder Rock Band en Fuser, zou blijven ondersteunen. Dat betekent dat Rock Band-spelers toegang moeten krijgen tot nieuwe DLC. Fuser-spelers kunnen verwachten dat Harmonix evenementen blijft organiseren.

Ook wordt elke game die beschikbaar is via Steam nog steeds verkocht in de winkel van Valve.

Beste pc-games om 2021 te kopen: fantastische games om aan je verzameling toe te voegen. Door Adrian Willings · 23 November 2021

Zet je luidsprekers UP! @Harmonix , de makers van interactieve muziekervaringen, waaronder @RockBand , treden toe tot de Epic Games-familie! Samen zullen we nieuwe manieren verkennen waarop mensen in de digitale wereld van muziek kunnen genieten. https://t.co/YLFBtYFKKn — Epic Games Newsroom (@EpicNewsroom) 23 november 2021

Harmonix zei dat het van plan is om Epic ook te helpen een metaverse te ontwikkelen.

"Nu gaan we met Epic samenwerken om de verwachtingen opnieuw uit te dagen terwijl we ons unieke merk van muzikale game-ervaringen naar de metaverse brengen, en we kunnen niet enthousiaster zijn", legt Harmonix uit.

Epics overname van Harmonix volgt op verschillende andere grote aankopen in de afgelopen jaren, waaronder Rocket League-studio Psyonix en M ediatonic.