Fortnite stopt in China

(Pocket-lint) - Een vertaald bericht op de website van Fortnite kondigt aan dat de test "tot een einde is gekomen" en dat Epic Games de Chinese Fortnite-servers op maandag 15 november 2021 zal afsluiten. Vanaf deze datum kunnen gamers zich niet langer aanmelden of downloaden Fortnite en bestaande gebruikers kunnen niet inloggen.

"Bedankt voor iedereen die in de bus is gestapt en heeft deelgenomen aan de Fortnite-test!" het bericht leest.

Epic heeft geen commentaar gegeven op waarom het de Chinese versie van het spel zal afsluiten, maar de stap komt vier maanden nadat de Chinese regering hard heeft opgetreden tegen de hoeveelheid tijd die kinderen mogen spelen. Sinds augustus mogen kinderen onder de 18 jaar nog maar drie uur per week videogames spelen.

Dit is de laatste in een golf van beperkingen die China heeft opgelegd aan gamen voor kinderen. In 2019 verbood de overheid kinderen om te gamen tussen 22.00 uur en 08.00 uur. Tencent, die 40 procent van Epic Games bezit, heeft zelfs een gezichtsherkenningssysteem gemaakt om kinderen te betrappen op gamen na de avondklok.

De game die beschikbaar wordt gesteld aan het Chinese publiek verschilt sterk van de Fortnite die we in het Westen kennen. Er wordt gedacht dat er strikte regels zijn voor V-Bucks, een timer van 90 minuten die kinderen eraan herinnert om te gaan studeren en XP te verlagen. Er zijn zelfs cosmetische veranderingen omdat het illegaal is om schedels af te beelden in China, dus outfits zoals de Skull Trooper bestaan niet.