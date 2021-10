Fortnite the Movie zou op de kaarten kunnen staan

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Fortnite heeft de wereld van interactief entertainment allang veroverd - het is een van de grootste games ter wereld volgens vrijwel alle mogelijke statistieken, en je hoeft alleen maar in te checken bij de nieuwste popcultuur-crossovers om zijn populariteit gedemonstreerd te zien.

8 tips en trucs voor het spelen van Fortnite

Nu, volgens brancherapporten, zou Epic Games zijn aandacht kunnen richten op het witte doek, in een poging om de extreme bekendheid van de game te benutten om intern een nieuwe divisie te lanceren, met films en tv als waarschijnlijk doel.

Volgens een betaalmuurrapport van The Information heeft Epic productie-experts van verschillende filmstudios, waaronder LucasFilm, ingehuurd, wat een vrij duidelijk signaal is van zijn bedoeling.

Epics interesse en deelname aan de bredere kunst is ook niet bepaald nieuw - er zijn al een tijdje plannen gemaakt. Vergeet niet dat een deel van waarom Disney+ s The Mandalorian er vanaf het begin van het eerste seizoen zo geweldig uitzag, te danken was aan een samenwerking met Epic.

Het leverde Unreal Engine-technologie om digitale achtergronden te maken voor de sets van de show, een techniek die zich na het succes met de Star Wars-show op grotere schaal verspreidt.

Voor nu is er echter geen woord van Epic over hoe nauwkeurig deze rapporten allemaal zijn, en het is perfect mogelijk dat wanneer het publiceert waar het aan werkt, het helemaal niets te maken heeft met Fortnite. Toch, gezien de grootte van dat merk, is het waar het slimme geld zit.