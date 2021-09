Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple en Epic Games zijn misschien verwikkeld in een rechtszaalstrijd die absoluut eeuwen duurt om zich te ontvouwen, maar dat betekent niet dat er in de tussentijd geen kans is dat de omstandigheden veranderen, zoals een paar recente ontwikkelingen laten zien.

Ten eerste heeft een nieuwe wet in Zuid-Korea, die zeer binnenkort van kracht moet worden, bepaald dat app-winkels ontwikkelaars niet kunnen dwingen hun betalingsplatforms voor abonnees te gebruiken, wat deel uitmaakt van de kern van Epics geschil met Apple .

Als reactie op die wijziging zegt Epic dat het opnieuw is aangevraagd voor Fortnite om te worden uitgebracht op ten minste de Koreaanse versie van Apples App Store:

Epic heeft Apple gevraagd om ons Fortnite-ontwikkelaarsaccount te herstellen. Epic is van plan om Fortnite opnieuw uit te brengen op iOS in Korea, waarbij zowel Epic-betalingen als Apple-betalingen naast elkaar worden aangeboden in overeenstemming met de nieuwe Koreaanse wet. — Fortnite (@FortniteGame) 9 september 2021

Het heeft die aankondiging ook gedaan via de officiële Fortnite Twitter-handle, om zijn PR-blitz rond het meningsverschil voort te zetten. Apple heeft echter niet lang gewacht om te reageren en verduidelijkt dat het zijn positie nog niet verandert. Het zei in een verklaring aan TechCrunch :

"Zoals we al die tijd hebben gezegd, zouden we de terugkeer van Epic naar de App Store verwelkomen als ze ermee instemmen om volgens dezelfde regels te spelen als alle anderen. Epic heeft toegegeven contractbreuk te hebben gepleegd en vanaf nu is er geen legitieme basis voor het herstel van hun ontwikkelaarsaccount".

Dat is vrij definitief, en nauwelijks een verrassing, maar dit alles toont aan dat, hoewel hun rechtszaak rommelt, dingen in de praktijk nog steeds mogelijk kunnen veranderen. Voor iedereen die Fortnite op hun iPhone mist, hier is hoop.

