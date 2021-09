Remedy remastert Alan Wake voor moderne consoles

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Alan Wake komt terug - niet met het volledige vervolg waar zoveel fans op hebben gehoopt, althans op korte termijn, maar met een volledige remaster van het originele spel en zijn uitbreidingen.

De verbeterde heruitgave van de thriller-shooter is aangekondigd dankzij een verrukkelijke brief van creatief directeur Sam Lake op Alan Wake-fansite The Sudden Stop , een mooie manier om dit soort remasterprojecten te onthullen.

Het is duidelijk nog vroeg, want we hebben een tekort aan beeldmateriaal of zelfs screenshots van hoe de remaster eruitziet, maar we kennen wel minstens één belangrijk detail: de platforms waarop het zal verschijnen. Alan Wake Remastered zal uitkomen op pc (exclusief een Epic Games Store), PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S en Xbox One. Het komt ook uit in 2021, dus het zal niet lang duren voordat we het kunnen uitproberen.

Dat betekent dat, hoe grappig het ook mag klinken, dit de eerste keer ooit zal zijn dat het op PlayStation kan worden gespeeld, dus dat is iets om naar uit te kijken als je nog nooit een Xbox 360 hebt gehad. De game zal blijkbaar op 4K draaien, hoewel we aannemen dat dit alleen van toepassing is op de PS5 en Xbox Series X.

Het pakket bevat ook beide verhaal-DLCs van de game, die destijds zeer goed werden ontvangen, en een optioneel commentaarnummer van Sam Lake om meer context toe te voegen voor grote fans. Hopelijk betekent het succes van Control in de afgelopen tijd dat Alan Wake rijp is voor herontdekking door mensen die er niet aan toe kwamen toen het in 2010 werd uitgebracht.