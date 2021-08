Street Fighter komt weer naar Fortnite

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Fortnites wereldveroverende tie-ins blijven in een stroomversnelling vallen, en het keert terug naar videogames voor zijn volgende grote game - opnieuw samenwerken met Street Fighter om een aantal bekende strijders in de strijd te brengen.

De Amerikaanse vechters Cammy en Guile zijn degenen die deze keer meedoen, met iconische looks en stemlijnen om op te starten, elk in een aantal huidvariaties. Chun-Li en Ryu kwamen vorig jaar al naar het eiland, dus wees niet tegen nog meer Street Fighter-legendes die op den duur komen.

Zowel Cammy als Guile hebben hun klassieke onwaarschijnlijke kapsels - Cammys staartjes zo lang dat ze een heel leven nodig hebben om te groeien, en Guiles wedgetop is zo absurd dat het bijna elke beschrijving tart.

Ze zijn allebei verkrijgbaar in hun klassieke Street Fighter-looks (wat grotendeels groen betekent) naast een variant skin. Voor Cammys is het een tactisch vest en broek, terwijl Guile naar het strand gaat om te volleyballen met een handdoek om zijn nek, Top Gun-stijl.

Er zijn momenteel genoeg dingen gaande in Fortnite, niet in het minst de live Rift Tour die binnenkort van start gaat met Ariana Grande, dus het is een goed moment om langs te komen en te zien wat er op het eiland gebeurt — zorg ervoor dat je je A-game meeneemt !