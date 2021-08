Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Fortnite heeft de afgelopen jaren hard gewerkt om een plek te bemachtigen als niet alleen een gamebestemming, maar ook als gastheer voor grote culturele evenementen. Er zijn filmfestivals en grote shows van grote acts als Travis Scott georganiseerd.

Nu neemt het een nieuwe stap en houdt het een volledig muziekfestival, de Rift Tour van 6-8 augustus 2021. Het wordt een reeks shows waar spelers kunnen inloggen om van te genieten, en de headliner is zojuist aangekondigd - internationaal superster Ariana Grande.

We weten dat Grande zal verschijnen als onderdeel van het festival, hoewel we niet weten of dat betekent dat ze een volledige set doet, of zelfs hoe een volledige set eruit zou zien. Toch zijn het opwindende dingen en belooft het een hele nieuwe reeks fans te introduceren bij Fortnite.

Wat we echter wel weten, is de timing van de vijf shows die Epic organiseert voor de Rift Tour. Je kunt ze in de game vangen in de volgende tijdvakken, dus zet ze in je agenda met herinneringen ingesteld!

Top PS4-games 2021: beste PlayStation 4- en PS4 Pro-games die elke gamer moet hebben Door Rik Henderson · 17 April 2021 We hebben een lijst samengesteld met games die de moeite waard zijn om aan je bibliotheek toe te voegen, en er zijn ook veel koopjes.

Show 1 - vrijdag 6 augustus: 23.00 uur BST, 18.00 uur ET

Show 2 - zaterdag 7 augustus: 19.00 uur BST, 14.00 uur ET

Show 3 - zondag 8 augustus: 5AM BST, 12AM ET

Show 4 - zondag 8 augustus: 14.00 uur BST, 10.00 uur ET

Show 5 - zondag 8 augustus: 23.00 uur BST, 18.00 uur ET

Op basis van hoe Fortnite eerder evenementen heeft gehouden, zouden we zeggen dat dit hetzelfde evenement is met meerdere slots om het te bekijken, zodat je het niet mist als je al geboekt bent om iets anders te doen tijdens de eerdere slots. Dat betekent dat je vijf kansen hebt om Ariana Grande haar spullen in het spel te zien showen.