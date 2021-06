Fortnite Hoofdstuk 2 Seizoen 7 begint vandaag

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Fortnites altijd aanhoudende mars gaat door, met Epic die servers een paar uur offline brengt om het begin van een nieuw seizoen in te luiden - Hoofdstuk 2 Seizoen 7, toevallig.

Het nieuwe seizoen brengt een seismische nieuwe reeks bezoekers naar het eiland, in de vorm van een buitenaardse invasie die lijkt te wedijveren met alles wat we in films en tv hebben gezien.

Het zet ook de inmiddels gevestigde traditie van het spel voort om verbanden te leggen met enkele van de meest populaire popcultuuriconen overal ter wereld. Deze keer krijgen we niet alleen de echte echte Superman, maar ook de gekke wetenschapper Rick Sanchez van Rick and Morty.

Met een nieuw seizoen komt natuurlijk een nieuwe Battle Pass, en Epic heeft dat ook laten zien in een eigen trailer, met skins en emotes in overvloed om in de loop van de komende weken te verdienen.

Het lijkt erop dat er ook een aantal serieuze nieuwe stukjes kit zijn om op het eiland te gebruiken. Beide trailers bieden een glimp van vliegbare UFOs die je kunnen helpen de kaart te verkennen, evenals Clark Kent in volle vlucht, wat er leuk uitziet.

Er zijn ook duidelijk nieuwe wapens, waaronder een soort straalpistool en iets dat eruitziet alsof het een soortgelijk effect heeft als het zwaartekrachtgeweer van Half Life 2, waardoor je zelfs enorme objecten kunt oppakken en naar je vijanden kunt gooien.

Er komt nog veel meer bij kijken, dus zorg ervoor dat je je game laat updaten en later op de dag kunt spelen.

Geschreven door Max Freeman-Mills.