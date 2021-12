Een bundel opslaan met de Epic Games-uitverkoop

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Epic Games Store heeft momenteel een uitverkoop met verschillende kortingen voor een reeks games, maar je kunt ook een kortingsbon pakken om nog meer te besparen.

Vanaf nu tot 6 januari organiseert Epic Games een uitverkoop met kortingen tot 75 procent op een enorme bibliotheek met games. Je kunt ook nog meer besparen met een " Epic Coupon " - een coupon ter waarde van $ 10 / £ 10 korting op games die meer dan $ 14,99 / £ 14,99 kosten.

Het enige dat u hoeft te doen om de Epic Coupon te bemachtigen, is inloggen op uw account enop de link op deze pagina klikken . De coupon wordt dan automatisch toegepast op uw account en kan worden gebruikt bij het afrekenen. Helaas moet de kortingsbon worden gebruikt voordat de uitverkoop eindigt, maar het is een geweldige manier om een extra koopje te bemachtigen.

Deze besparing wordt nog beter wanneer u zich realiseert dat u nog meer kunt besparen door meer te kopen.

Zodra je die coupon hebt gebruikt om een geldig spel te kopen, krijg je een nieuwe Epic Coupon om te besteden. Dat is een serieuze besparing. Zeker als je de besparingen ziet die al te verdienen zijn op games in de uitverkoop.

We zijn erin geslaagd om Journey to the Savage Planet te krijgen voor slechts £ 4,39! Het was al te koop met 40% korting, nu is het zelfs goedkoop met de coupon toegepast. U kunt zien dat er ook tal van andere koopjes zijn. Enkele voorbeelden zijn:

Koop een spel voor $ 14,99 / £ 14,99 en ontvang een voucher van $ 10 / £ 10 en doe het opnieuw. Je kunt games niet vooraf bestellen met de korting of coupons stapelen om meer geld te besparen op een enkele aankoop, maar het is nog steeds een koopje. Lees hier meer in de FAQ .

Beste Amazon US Prime Day 2021-deals: geselecteerde deals zijn nog steeds live Door Maggie Tillman · 22 December 2021