Een bundel opslaan met de Epic Games Store Mega Sale 2021

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Epic Games Store heeft momenteel een uitverkoop met verschillende kortingen voor een reeks games, maar je kunt ook een kortingsbon pakken om nog meer te besparen.

Van nu tot 17 juni heeft Epic Games een uitverkoop met besparingen tot 75 procent op een enorme bibliotheek met games. Je kunt ook nog meer besparen met een " Epic Coupon " - een coupon ter waarde van $ 10 / £ 10 aan games die meer dan $ 14,99 kosten.

Het enige dat u hoeft te doen om de Epic Coupon te bemachtigen, is in te loggen op uw account en op de link op deze pagina te klikken . De kortingsbon wordt dan automatisch toegepast op uw account en is beschikbaar voor gebruik bij het afrekenen.

Deze besparing wordt nog beter als u zich realiseert dat u nog meer kunt besparen door meer te kopen.

Zodra je die coupon hebt gebruikt om een geldig spel te kopen, krijg je nog een Epic Coupon om uit te geven. Dat is een serieuze besparing. Zeker als je ziet hoeveel besparing er al te behalen is op games in de uitverkoop. Enkele voorbeelden zijn:

Koop een spel voor $ 14,99, ontvang $ 10 en doe het opnieuw. Je kunt games niet vooraf bestellen met de kortingsbonnen of stapelbonnen om meer geld te besparen op een enkele aankoop, maar het is nog steeds een koopje. Lees hier meer in de veelgestelde vragen .

Alsof dat nog niet genoeg was, geeft Epic Games ook NBA2K21 gratis weg tot 27 mei .

Geschreven door Adrian Willings.