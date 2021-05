Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Fortnite en de NBA werken samen voor een crossover-evenement dat deze week begint. Het heet Fortnite x NBA: The Crossover en het is bedoeld om samen te vallen met de start van het NBA-naseizoen van 2021.

Epic heeft woensdag de nieuwste samenwerking aangekondigd voor zijn Battle Royale-game , waarbij wordt onthuld dat het nieuwe personages bevat die kunnen worden gekocht door sporttruien van alle 30 NBA-teams. Ze zijn vanaf 21 mei 2021 verkrijgbaar in de in-game shop en op 25 mei 2021 kunnen spelers een "NBA Welcome Hub" bezoeken in Fortnites Creative Mode om toegang te krijgen tot NBA-thema-ervaringen en content.

Epic

Schietbewaker Donovan Mitchell en puntbewaker Trae Young hebben ook kluisjes geselecteerd die spelers kunnen kopen, compleet met hun favoriete items. Het evenement zal ook vijfdaagse Team Battles bevatten, waarbij 15.000 spelers per team zich kunnen aanmelden voor NBA-teams en kunnen deelnemen aan leaderboard-uitdagingen. Er kunnen tot 550.000 spelers meedoen als "fan" en de kans krijgen om beloningen en V-Bucks te verdienen.

Houd er rekening mee dat Fortnite in het verleden heeft samengewerkt met andere grote Amerikaanse sportcompetities. In 2018 werkte Epic Games samen met de NFL, zodat alle 32 NFL-teamtruien beschikbaar konden zijn als skins in het spel. Epic heeft onlangs onthuld dat het in november en december 2018 3,3 miljoen NFL-gerelateerde skins heeft verkocht.

Geschreven door Maggie Tillman.