Wat zit er in de nieuwe Fortnite-update?

(Pocket-lint) - Een van de sterke punten van Fortnite in vergelijking met andere Battle Royale- en servicegames is hoe regelmatig het wordt bijgewerkt met nieuwe inhoud en andere wijzigingen - het houdt de zaken echt fris en geeft de indruk van betrokkenheid bij de gemeenschap van Epic.

Spelers van andere BR-games (we kijken naar jou, Warzone) zouden graag dezelfde frequente updates en herafstemming hebben, maar het kan een beetje moeilijk zijn om bij te houden wat er in de volgende release daadwerkelijk aan de game zal deelnemen, en wanneer het komt eraan. Daarom hebben we hier de informatie voor je verzameld - kijk wat er zojuist is toegevoegd!

Volgens Epic Games komt update nummer 16.10 uit om 4AM ET, of 8AM UTC, wat zich vertaalt naar 9AM op Britse tijd, dus de downtime zou nu elk moment moeten eindigen, zodat je die patch kunt installeren en kunt beginnen met het verkennen van de nieuwe inhoud.

Een nieuwe update staat op het punt om uit te komen.



v16.10 staat gepland voor release op 30 maart. De downtime begint ongeveer. 04:00 ET (08:00 UTC).



(1/4) pic.twitter.com/bajSRNRWKe - Fortnite Status (@FortniteStatus) 29 maart 2021

Aangezien deze update niet het begin of einde van een nieuw seizoen inluidt, mag je geen grote veranderingen verwachten, maar er zijn nog wel enkele leuke toevoegingen te vinden. Om te beginnen is er een nieuw "Apex-roofdier" aan het eiland toegevoegd, om mee te gaan met de wilde dieren die aan het begin van dit seizoen rondzwierven.

We hebben nog niet bevestigd wat het is, maar het klinkt vreselijk veel alsof de roofvogels waarop we hebben gewacht eindelijk zijn verschenen.

Bovendien zijn er enkele kleine wijzigingen aangebracht in plunderen en knutselen om materialen te laten schalen naast geïmproviseerde zeldzaamheid en om Animal Bones en mechanische onderdelen te laten verschijnen als toegevoegde vloerbuit, samen met een wijziging om Creative Powerups Team, Klasse en Alle combinaties.

De Primal Shotgun heeft ook een veelzeggende nerf, waardoor de vuursnelheid afneemt - het wapen begon dominant te worden, dus dat is een goede snelle oplossing. De Geïmproviseerde Shotgun krijgt ook enkele aanpassingen om hem correct te laten werken.

Ten slotte zou Razs Spire Quest ook na de update moeten verschijnen, hoewel wat dat precies inhoudt op dit moment nog steeds volkomen mysterieus is. Hopelijk is het echter weer een interessante activiteit om te voltooien terwijl de storm nadert!

