Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Fortnites langverwachte seizoen 6 is gearriveerd en spelers kunnen nu deelnemen aan het seizoensstartevenement door simpelweg in te loggen op de game nadat ze de nieuwste update hebben gedownload.

Het evenement markeert de eerste keer dat een beperkte tijdsmodus singleplayer is geworden voor de game, en ziet spelers racen om Agent Jones te helpen voorkomen dat de realiteit (opnieuw) instort.

Zoals je zou verwachten, is het eiland een beetje hervormd, met weelderig groen en een nieuwe toren en dorp in het midden, waar vorig seizoen het Zero Point-evenement plaatsvond.

Rond het eiland vind je ondertussen een verscheidenheid aan dieren waarop je kunt jagen voor materialen om zelfgemaakte wapens te maken, een primeur voor Fortnite. Als het eenmaal voorbij is, begint het seizoen voor jou.

Zoals gewoonlijk betekent dat ook een nieuwe Battle Pass om je een weg door te werken, inclusief veel tie-ins. Deze keer doet Lara Croft mee met het plezier, net als Raven van Teen Titans.

Later zal er ook een optreden zijn van zelfmarketingmeester en Braziliaanse voetbalbaas Neymar, dus dat is ook iets om naar uit te kijken.

Geschreven door Max Freeman-Mills.