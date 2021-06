Krijg Frostpunk nu gratis bij Epic Games

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Epic Games geeft regelmatig verschillende games weg in zijn winkel voor ieders favoriete prijs - gratis . Deze keer is het de beurt aan Frostpunk.

Dit is een survival-sim en stedenbouwer die zich afspeelt in de laatste stad op aarde waar de wereld wordt geteisterd door gevaarlijke vorst en hitte het leven is. Jij hebt de leiding over die stad en haar mensen die wanhopig worstelen om te overleven. Ruw weer en een gebrek aan middelen zijn niet de enige problemen waarmee u te maken krijgt.

Naast het bouwen van je stad, moet je een rechtsstaat opstellen om de orde te handhaven, nieuwe bronnen en overlevenden te zoeken en tegelijkertijd beslissingen te nemen die je samenleving kunnen maken of breken.

Pak de game gratis en duik dan in de ijzige onheilspellende wereld. Als je je ooit hebt afgevraagd hoe het leven er aan het einde van de dag uit zou kunnen zien, wat is dan een betere manier om daar achter te komen. Zeker als je bedenkt dat het gratis is. Als je het leuk vindt, kun je tijdens de uitverkoopperiode tot en met 17 juni ook korting krijgen op de DLC van de game.

Om Frostpunk gratis te krijgen, hoef je alleen maar in te loggen op je account en te klikken om de gratis games uit de winkel te pakken. Daarna wordt het aan je account toegevoegd om het voor altijd te bewaren.

Geschreven door Adrian Willings.