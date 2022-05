Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - EE en England Football zijn een samenwerking aangegaan voor een FIFA 22 eSports-toernooi dat samenvalt met een finale in het Wembley Stadium.

Er zijn tal van prijzen te winnen, waaronder Engeland-tickets, concertkaarten voor Wembley en een jaarlijks EE Full Fibre breedbandabonnement. Bovendien mogen de finalisten het opnemen tegen leden van het Engelse mannen- en vrouwenvoetbalteam.

De Connected Club Cup is nu open voor inschrijvingen en iedereen in Engeland boven de 16 jaar kan zich inschrijven. De sluitingsdatum is 4 juni 2022 en de inschrijvingsgegevens zijn hier te vinden.

De kwalificaties zullen worden gespeeld via de online eSports hub Battlefy, met drie halve finale toernooien die vervolgens plaatsvinden op het terrein van Merseryrail Ladies FC, Chasetown FC en Worthing Town FC.

"De Connected Club Cup brengt de onverslaanbare prestaties en betrouwbaarheid van EE's Full Fibre breedband samen met de passie en vaardigheid die te zien is bij grassroots level gaming," zei EE's marketing directeur, Pete Jeavons.

"Het verbinden van basisclubs is van vitaal belang in dit digitale tijdperk en de samenwerking met de spannende wereld van eSports is een geweldige kans voor gamers om hun vaardigheden te tonen en te strijden om de Connected Club Cup-kampioen te worden op Wembley, in het bijzijn van Engeland- en EXCEL-spelers."

Geschreven door Rik Henderson.